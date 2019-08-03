（中央社曼谷3日綜合外電報導）現正主辦東南亞國家協會區域安全會議的泰國曼谷，昨天發生多起爆炸，今天曝光的影像顯示，犯嫌顯然將爆裂裝置藏在一隻絨毛玩具中。

法新社報導，曼谷各地昨天發生9次爆炸和爆炸未遂事件，造成4人受傷。此時曼谷正主辦東南亞國家協會（ASEAN）區域安全會議，美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）和中國外交部長王毅都受邀出席。

昨天清晨，距離東協峰會會場幾分鐘路程的一座購物中心發生爆炸，影像顯示，一名穿著學生制服的男子在爆炸約12小時前顯然放置了炸彈。

根據法新社所取得影像顯示的時間點，這名戴著紳士帽和口罩的男子1日下午3時30分前後進入暹邏廣場（Siam Square）一家商店。

在店內閒晃一會兒，男子在一個擺滿海豹和北極熊玩偶的貨架前佇足，拿起一隻玩偶把玩幾秒鐘又放了回去。

下段影像顯示，商店內的貨架在昨天清晨4時45分前後發生爆炸，店家的灑水系統偵測到煙霧因而啟動。

沒有人受傷，警方證實發生了炸彈爆炸事件。

泰國人民對於引爆動機猜測紛紛，許多人認為是南部叛亂分子的報復行動，原因是叛亂分子阿布杜羅（Abdulloh Esormusor）近日在當地被捕，卻在抵達一座惡名昭彰的軍營後陷入昏迷。

軍方主導的一項初步調查顯示，34歲的阿布杜羅可能是窒息身亡。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1080803