（中央社阿姆斯特丹3日綜合外電報導）歐洲規模最大的年度同志驕傲遊行之一今天在阿姆斯特丹運河上拉開序幕，預計有超過50萬名遊客從世界各地前來共襄盛舉，登上80艘代表LGBTI+社群團體的船隻。

路透社報導，適逢同志運動史上標誌性事件「石牆暴動」50週年，今年的活動主題是「緬懷過去，創造未來」。

1969年6月28日，在社會對非異性戀者普遍不友善的背景下，紐約市警方再度臨檢位於格林威治村（Greenwich Village）的「石牆」（Stonewall）同志酒吧，引起當地「同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人」（LGBTI+）社群暴動反抗，是同志運動史關鍵事件。

自1996年首度登場以來，阿姆斯特丹運河同志遊行很快便成為荷蘭首都規模最大的年度盛會之一。

阿姆斯特丹運河同志遊行受歡迎的程度，迫使主辦單位這些年來變得愈來愈嚴格，除了禁止未付特別費用的私人船隻在活動期間出現在運河上外，觀眾也不得攜帶自己的音響設備到現場。

一名與會者說：「相較於過去幾年，今年規定嚴格得多。不許播放隆隆作響的音樂，也不能盡情狂舞。但我們把它變成了屬於自己的派對。」

不過，許多前來共襄盛舉的人說，這場活動對他們而言仍別具意義。

從贊德福特（Zandvoort）前來參加的布魯因斯（Maartje Bruens）說：「我媽媽每年都會為我製作一套華服。我們每年來到阿姆斯特丹，就是為了支持大家，愛就是愛。」（譯者：劉文瑜/核稿：張佑之）1080803