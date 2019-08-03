（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯當局今天在警告非法後，逮捕了311名要求舉行自由選舉的抗議民眾，包括知名反對派政治人物索波爾（Lyubov Sobol）在內。

俄羅斯下個月將舉行選舉，許多反對派參選人被取消參選資格，反克里姆林宮示威者舉行的和平遊行開始數分鐘前，警方將索波爾從計程車拉下來後，粗暴地把她推上一輛廂型車中。

抗議開始不久後，路透社記者看到數百人聚集在莫斯科市中心的指定抗議地點之一。數分鐘後，一排鎮暴警察開始將民眾推擠出這個地點。

獨立監督團體OVD-Info表示，警察拘捕311人。路透社記者看到至少有10人遭捕。警方表示，他們逮捕30人，有350人參加抗議。

抗議者對於當局禁止數名反對派參選人參加9月舉行的莫斯科市議員選舉，忿忿不平。部分參選人是監禁中的俄羅斯著名異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的盟友。

9月雖然只是地方選舉，但被視為是2021年全國國會選舉的前哨戰。

當局表示，這些反對派參選人未能蒐集到足夠且真實的聯署，因此拒絕他們參選。但這些遭禁的參選人反駁稱，這是謊言，他們堅持參選到底，並相信自己能夠勝選。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1080803