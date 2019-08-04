7月中，三家投信規畫的九檔基金確定上架基富通好享退專案，報名人數上看9萬人；但其實就算沒有上架到專案的基金，只要標榜適合退休，也會熱賣。

去年7月上路的軍公教年金改革，以及即將啟動的勞保年金改革，在在都讓民眾對退休準備不足的恐慌浮上台面。退休商品儼然成為主流，不過在退休理財規畫上，不能只看報酬率，更需要將風險與波動度的控管一併納入考慮。

因此當有半官方色彩的基富通宣布要主辦「好享退—全民退休投資專案」，嚴選基金業者商品，並參考美國退休制度和台灣私校退撫儲金投資平台，推出九檔國際間主流退休商品—目標日期基金和目標風險基金時，民眾反應出乎意料地踴躍。從4月啟動以來，已超過8萬人報名參加，預計在7月30日報名截止日前，有機會上看9萬人參加。

基富通證券董事長林修銘坦言，這個案子在規畫期間，擔心民眾憂慮現在是高點，不敢投資，所以原本只規畫1萬人報名，但其實只要定期定額，就不用擔心進場是高點還是低點，及早準備最重要。

其中，目標風險基金就是依據個人的風險承受度積極、穩健、保守來設計，股票比例依風險承受度遞減，愈保守債券比例愈高，投資人可依據自己的風險屬性挑選適合的基金。

而目標日期基金則是依據投資人預定退休的日期來規畫，準備在30年後退休者，可選擇2049目標日期基金，股票比例最高可達八成；10年後退休者，可投資2029目標日期基金，債券占比較大，訴求保本保值。

群益投信是以現有私校退撫儲金投資平台架構為基礎，設計出群益全民退休組合傘型基金，內含全民成長樂退、全民優質樂退、全民安穩樂退等三檔目標風險基金。群益投信私校退撫投資顧問團隊總召集人呂鴻德指出，群益接手私校退撫儲金制度後，做了很多優化的設計，在風險控管上，就將市場上各種數據整合量化成群益獨有的「風險情緒指標」，用圖形化的顯示，讓經理人更快判讀數據，做出正確的風險趨避決策，也因此私校退撫儲金的積極、穩健、保守部位的年化報酬率，分別來到9.5%、6.1%、3.2%的水準，私校教職員都很滿意。

安聯投信則將成立10餘年的四季系列基金—四季成長（積極）、四季雙收入息（穩健）、四季回報債券組合基金（保守），以P級別上架到好享退專區。安聯海外投資首席許家豪指出，目標風險和目標日期基金安聯都發行過，因此知道市場對目標風險基金的接受度比較高，訴求就是先鎖定風險，再做波動度控制，報酬也很明確，比較容易和投資人溝通。三檔基金過去3年年化報酬率分別為8.05%、5.36%、3.3%。

不過在美國退休金自提自選401（K）計畫上，有「退休理財佛系懶人包」之稱的目標日期基金才是大宗，20和30歲族群超過三成使用目標日期基金累積退休金，至2018年底累計規模已達1兆1000億美元。台灣2002年時也有投信發行過，但當時市場接受度不高，有的已到期，有的被合併。

國泰投信投資型商品部主管粘逸尊表示，國泰投信之前發行過內含成長、穩健、保守的國泰智富ETF傘型基金，只是績效一做出來，投資人就走得快，因此決定以目標日期基金黏住長期投資人。市場不穩定時，目標日期基金經理人雖然需維持一定的持股比，但可以透過調整股票的風險係數降低波動，而且只要堅守部位，沒有追高殺低，績效很快就可以回來，金融海嘯時目標日期基金平均虧30%，但隔年就恢復9成。

國泰為新基金，無過去績效可參考，但經本刊實測，從去年9月起定期定額購買貝萊德享退休2050目標日期組合基金和富蘭克林華美目標2047組合基金，這是當時市面上唯二訴求退休的目標日期基金。兩檔基金績效最高分別達到5.5%和6.9%，跌幅最深約負5%，截至7月20日為止，報酬率分別為4%和4.94%。

上述兩類基金，雖然沒有讓投資人賺得盆滿缽盈，但就長期累積退休金而言，這樣的波動度和報酬率，比近期熱賣的南非幣目標到期債或美元投資型保單來得穩健，也比政府基金年化2到3%的報酬率高，而且持有愈久費用率愈低，有必要隨時都能贖回。

一位經理人也坦言，目標日期基金的經理人也不會一開始就將績效做太高，愈長期績效才會顯現，據回測，定期定額30年績效有機會上看250%。因此粘逸尊建議，除非是10年內要退休的投資人，才適合穩健或保守，若是想要有效達到累積資產的效果，還是以積極型為首選。

比較目標日期和目標風險基金，目標日期基金概念簡單，目標風險則目標明確。群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，由於市場循環週期不一定與投資人的人生週期完全扣合，因此若市況極差，積極屬性的目標風險基金可以將股債比降到五五比，比較能因應市況，適合明確知道自己能承受多大波動度的投資人。

9檔基金未來在其他通路上也都可以申購到，只是級別不同。好享退專案上發行的是P（pension，退休）級別的子基金，只要定期定額不中斷滿兩年，就能享有零手續費和極低經理費，總費用率僅0.3到0.5%，幾乎跟ETF同等級。若是在其他通路上申購同一基金其他級別，費用率約3%，可說買到就先賺到2.5%。不過好享退並不就是勞退自選，沒有租稅優惠，觀念必須釐清。

另外為了鼓勵長期投資人，也有愈來愈多業者發行N級別基金，一般後收型基金為B級別，除了手續費之外，還會多收取每年1%給銀行通路的分銷費。相較之下N級別不但可以讓投資人在投資初期全力衝刺增值，3年滿期後就優惠零手續費，是最適合用來規畫長期退休金的級別。

除了目標日期和目標風險之外，坊間也有不少股債混合的平衡型基金也自我標榜為退休商品，不過呂鴻德提醒，平衡型基金若標準差超過10，表示波動度較大，就要考慮是否適合你的投資規畫，退休商品以標準差5到10之間較為穩妥。若只選一檔平衡型基金作為核心資產的話，投資人要隨年齡增長調整股債比，畢竟年輕的可以大魚大肉，年紀大的人就要清淡一點。

至於曾是國人最愛的定存和保險，報酬率早已大不如前。台幣一年定存利率如今僅1.3%，一不小心就被通膨率超越。林修銘就坦言，「儲蓄絕對不是投資工具，但持續性的儲蓄可以養成很好的投資行為。」而曾經熱賣的儲蓄型保單，也因連結標的美國10年期公債殖利率降至2.06%、投資等級債券殖利率不到3%，而被迫下調預定利率，若加上匯率風險，連保本不夠，更遑論累積退休金。

高齡化、少子化趨勢不可逆，高利時代難再現，面對你我都可能遭遇的長壽風險，及早準備、選擇適合的理財工具才是王道。