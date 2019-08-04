▲食藥署於官網公開「質譜快速篩檢技術」建議檢驗方法。（圖／農委會提供）
▲食藥署於官網公開「質譜快速篩檢技術」建議檢驗方法。（圖／農委會提供）

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衛福部食藥署於6月28日將農委會農業藥物毒物試驗所研發的質譜快篩檢驗技術，公開為我國農藥殘留建議檢驗方法「食品中殘留農藥之檢驗方法──質譜快速篩檢技術（TFDAP0013.00）」。農委會藥毒所指出，此項創新技術能對產品進行191種農藥的快速定性定量篩檢，且平均10分鐘就能出具1件檢驗報告，堪稱「國際最速」。

目前先進國家多數採用的農藥殘留檢驗方法為QuEChERS （Quick、Easy、Cheap、Effective、Rugged and Safe）法，我國農藥殘留公告檢驗方法也應用相同的原理制定。公告方法主要用於執行食品衛生相關法規，判定農藥是否符合國家標準及對不合格產品的負責人進行後續行政裁處。

藥毒所稱，目前的方法雖已具備快速簡便的特性，但每件檢驗報告平均仍需3至7天方能完成，若要在農產品銷售前進行把關，就需要更快速且精準度高的檢驗方法。

藥毒所為了強化農政單位源頭管理、食品業者自主管理，以及農產品通路業者即時把關的需求，自2013至2018年期間，陸續執行農委會農產品安全無縫、校園午餐健全農安科技支援及食藥署食品雄大等科研計畫，研發及整合快速萃取淨化技術、快速儀器分析技術，以及類人工智慧質譜數據自動演算技術，成功研發平均10分鐘出具1件檢驗報告的殘留農藥質譜快速篩檢方法。

▲國際通用的殘留農藥檢驗方法與質譜快篩檢驗方法的流程與差異。（圖／農委會提供）
▲國際通用的殘留農藥檢驗方法與質譜快篩檢驗方法的流程與差異。（圖／農委會提供）

藥毒所表示，該技術可針對我國過去3年各類監測計畫曾檢出的191種農藥類別進行快速定性定量篩檢；且本項質譜快速篩檢方法可與公告方法搭配，先在產品流通前快速篩檢並即時控留不合格產品，必要時再以公告方法確認，具備強化源頭管理及大幅提升檢驗即時性的效果。

藥毒所稱，本項技術應用於田間採收前，可確保產品符合國家標準再採收上市；應用於食品業者，可供業者進貨時即時把關，避免購入農藥殘留不符國家標準的產品；應用於農產通路業者，則可在進出貨與拍賣前即時攔截不符標準的農產品。

藥毒所說到，目前萃取技術已取得台灣、美國、日本、中國大陸、德國、英國、法國發明專利，而類人工智慧質譜自動化演算技術已取得台灣、日本、美國發明專利，現正擴大技術應用與推廣，期能於產品流入消費市場前，有效攔截不合格產品，發揮先檢驗、後銷售的效果，為國人健康把關。

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