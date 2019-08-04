（中央社記者戴雅真倫敦3日專電）計劃赴英的民眾注意，由於倫敦希斯羅機場的薪資方案表決未過關，4000名員工罷工計畫將啟動，5、6日兩天估有177航班取消，安檢時間也會拉長，機場方面建議旅客提早到機場。

由於對薪資不滿，希斯羅機場（Heathrow Airport）的4000名關務人員、工程師與維安人員等，原本計劃在7月26、27日，以及8月5、6、23、24日進行6天罷工。但先前取消7月的罷工，等待員工表決新一輪在2年半期間內加薪7.3%的薪資方案。

不過，英國廣播公司（BBC）報導，員工已經否決了新的薪資方案，88%員工選擇罷工。

聯合工會（Unite）表示，如果罷工進行，有2500名員工將不會去上班。

希斯羅機場並未宣布取消的航班班次，但表示乘客應該檢查自己的航班是否受影響。若受影響，可以改搭其他航班，或選擇退費。

希斯羅機場在官方推特（Twitter）表示，機場已經向航空公司表明它們必須取消多少航班，但交由航空公司自行決定取消的班次。

工會和機場於2日和3日接受調解，試圖扭轉罷工決定，當地時間4日上午將繼續協商。

機場發言人在協商結束後表示：「聯合工會今天拒絕接受我方的薪資方案，這令人失望，但我們明天將繼續尋求達成協議。」

發言人指出，機場持續和航空公司協調，試圖把受影響的班次降到最低，但已經預先取消5、6日的177航班。他表示：「這些航班的乘客可以選擇改搭其他航空，或是退費。」

即使班機未取消，這兩天的安檢時間預料也會拉長，機場方面建議旅客更早到機場排隊安檢。

「獨立報」指出，預先取消的177航班，將會影響約3萬人，但僅占5、6日起降航班的7%。令乘客困擾的是，目前尚不知道哪些航班會被取消，必須等待航空公司自行評估。英國航空公司（BA）將在4日宣布取消班次。

希斯羅機場一天正常的航班起降數為1300航班，載運旅客22萬人。

除了希斯羅機場人員罷工之外，英國航空公司的機師也因為薪資問題，投票決定罷工，工會領導人和公司上週協商。目前罷工日期尚未決定，若確定罷工，工會必須提前2週預告。

但在機師罷工之前，英航可能先因為希斯羅機場人員的罷工，成為最大苦主。

英航有過半航班在希斯羅機場起降，而且目的地都是歐洲最繁忙的機場。如果法國航空的班機在希斯羅機場受到延誤，只會影響一小部分的航班。但若英航的航班受到延誤，將會連帶數十航班受到影響，造成鉅額損失。

若旅客願意事先改變搭機地點或日期，受影響人數將會減少。英航願意讓短程旅客改從蓋維克機場（Gatwick Airport）和倫敦城市機場（London CityAirport）起飛，或是把起飛日期最晚延至8月12日。不過，在交通繁忙的暑假期間，能夠容納改航班、改日期的班機空位恐所剩不多。（編輯：馮昭）1080804