（中央社台北4日電）德國聯邦議會兩個代表團準備訪問中國，但其中的人權委員會遭拒絕，另一代表團的一名綠黨議員也遭到中國抵制，原因顯然與人權有關。

德國之聲中文網報導，聯盟黨人權政策發言人布蘭特（Michael Brand）3日在柏林表示，中國官方拒絕准許代表團入境。代表團原本計畫在9月訪問中國，地點包括北京、新疆和西藏，訪問重點話題為「中國信教少數民族的狀況」。

布蘭特表示，「這是懲一儆百，讓人們看到那些敢於為人權問題清晰發聲並敢於捅傷口的人會得到什麼待遇」。

此前，中方已拒絕綠黨黨團人權事務發言人包瑟（Margarete Bause）的訪問。包瑟是德國聯邦議會數位化議程訪問中國代表團的成員。由於中方拒絕包瑟隨團，訪問團的訪問計畫可能擱淺。但包瑟不打算向中國低頭。

包瑟持續針對中國新疆的維族人權發聲，批評北京當局在新疆設立再教育營。

此外，在近來備受國際社會關注的香港議題上，包瑟也多次表態，支持示威者。

包瑟接受德新社採訪時表示，「中方表示，只要我在代表團的名單上，委員會就不能去中國訪問。這種做法是完全不可接受的。我認為，這就是（中方）嘗試用這種方式讓那些為人權大聲疾呼的議員都消聲。德國聯邦議會絕不允許接受中國的這種做法」。

德國聯邦議會數位化議程委員會原定8月23日起訪問中國，為期一週，包括參觀上海和北京的初創企業，並且訪問一個科技園。包瑟臨時替代了一名綠黨議員而加入代表團。（編輯：周慧盈/邱國強）1080804