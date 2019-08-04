（中央社華盛頓3日綜合外電報導）2天前才對中國加徵關稅的美國總統川普今天表示，和中國間的事務進展非常順利。儘管經濟學家表示，提高中國貨進口關稅由美國民眾買單，但川普堅稱美國消費者未付出任何代價。

川普在推特發文寫道：「和中國的事進展非常順利。他們正付給我們數百億美元。之所以能夠如此，因為他們讓貨幣貶值，並投入大量現金維持他們的系統運作。至今我們的消費者沒付一毛錢，也無通貨膨脹。聯準會（Fed，美國聯邦準備理事會）沒幫上忙！」

川普1日突然宣布，將對價值3000億美元的中國貨品課徵10%關稅，鎖定商品從智慧手機等電子產品、成衣到玩具，這比川普前幾次對中關稅措施更直接衝擊美國消費者。中方9日已矢言反擊。

川普今天還在推特上說，各國正要求和美方談判「真正的貿易協議」，「他們不想成為美國關稅鎖定對象」。

華府和北京間關係緊繃，正反映在經濟數據上。中國去年上半年仍是美國最大貿易夥伴國，今年同期已不如墨西哥和加拿大而落居第3。且儘管川普努力縮小美國對中國的貿易赤字，但6月美對中貨物貿易逆差仍擴大至5個月來新高。

關稅原本目的是造成進口貨品賣價更高，以協助國內製造商，但國外出口商可藉由降價因應。不過，截至目前並無跡象顯示，中國方面正在調降價格以適應川普關稅措施。

美國國家經濟研究局（NBER）3月發布的研究結果便顯示，美國去年施加的關稅，成本全都轉嫁給美國消費者。

另一方面，由於中共高層很可能已展開為期2週的年度「北戴河會議」，中國國家主席習近平以降的中共高官都將暫時離開公眾目光，閉關討論國家政策。這使得中國對美國關稅的回應更難預料。

前中國商務部官員暨外交官周小明表示：「對中國而言，川普僅有的最後一點信用正在喪失。9月是否能如期舉行貿易談判，已被打上問號。無論有無（貿易）協議，中國正為最壞情況做準備。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080804