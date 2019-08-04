（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國俄亥俄州警方今天凌晨表示，岱頓鎮發生大規模槍擊案，包括1名凶嫌在內共10人死亡。這是本週末美國第2起傷亡慘重的槍擊事件，德州艾爾帕索的賣場昨天才有20人遭槍殺。

根據法新社報導，警方發推文表示：「犯案槍手已喪命，另有9死，至少16名傷患送往地區醫療院所。」

昨天德州西部邊境大城艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪（Walmart）賣場也發生大規模槍擊事件，造成20人死亡數十人受傷。

這起新槍擊案發生在岱頓鎮（Dayton）熱鬧的夜生活區俄勒岡（Oregon）。英國廣播公司（BBC）報導，警方證實當場擊斃槍手，死傷者分別送往多家醫院。

岱頓鎮警局發推文說：「槍擊案發生時我們的員警就在附近，因此能迅速採取行動遏止槍擊。」警方呼籲目擊者出面協助釐清案情。

岱頓鎮警局助理局長卡伯（Matt Carper）告訴記者，巡邏警員設法撂倒槍手。

他說：「我們的人受過良好訓練，能應付這樣的情況，非常幸運當時員警就在附近。」

目前警方對槍手仍一無所悉，不過卡伯說，警方「亟欲釐清」犯案動機。

上傳社群媒體的影音顯示，當時街頭槍聲大作，連續數十響，人們到處竄逃。

俄勒岡區在當地是歷史悠久的街區，以夜店、酒吧、畫廊與商店聞名。據了解，槍擊是發生在位於第5街的Ned Peppers酒吧外，Ned Peppers酒吧的IG頁面，以及附近Hole in the Wall酒吧的臉書頁面，發布酒吧員工均安的貼文。

報導說，居民威廉斯（Jae Williams）說，他在附近看饒舌歌曲表演，被告知要疏散。

威廉斯說：「我感到非常震驚，我們所有人迅速並安全疏散，我們接獲告知避免靠近俄勒岡區。我找到我的車，我看到警察，多輛救護車。當我駛離時，我看到好多警察與救護車。」

槍擊發生後，警消救護單位人員聚集在第5街與韋恩大道（Wayne Avenue）的轉角處，美國聯邦調查局（FBI）人員也趕抵現場。（編譯：曹宇帆/核稿：林治平）1080804