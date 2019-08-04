（中央社德州艾爾帕索4日綜合外電報導）德州警方與美國聯邦調查局探員今天找尋線索，以釐清來自達拉斯的21歲凶嫌庫魯休斯為何千里外大開殺戒，在邊境城市艾爾帕索的沃爾瑪賣場犯下槍擊案，奪走至少20人命。

有線電視新聞網（CNN）報導，聯邦調查局（FBI）已將此案列為國內恐怖活動展開調查。

德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，昨天上午這起死傷慘重的槍擊案疑似是一樁仇恨犯罪，而警方援引一份據稱來自嫌犯的「宣言」，作為這起流血慘案是出自於種族動機的證據。

美國民主黨正進行總統黨內初選，這起槍擊案引起多位參選人的迴響，相繼譴責槍枝暴力升高，並再度呼籲更嚴格的槍枝管制措施。

像是參選人之一的印第安那州南本德市（SouthBend）市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），他在賭城拉斯維加斯舉行的政見發表會上表示：「美國正遭受本土白人民族主義恐怖分子的攻擊。」

警方表示，庫魯休斯（Patrick Crusius）來自德州達拉斯市近郊艾倫鎮（Allen），這個地方在艾爾帕索以東約1046公里處。艾爾帕索隔著界河格蘭河（RioGrande）與墨西哥的華雷斯城（Ciudad Juarez）對望。

多位當地政要表示，槍手是外地人，遠從達拉斯橫越一千多公里犯下這起槍擊案。不過艾爾帕索警長葛梅茲（Robert Gomez）不願透露，犯下槍擊案前，嫌犯在艾爾帕索停留多久時日。

艾波特告訴記者：「針對這起槍擊案，我們將以蓄意謀殺和仇恨犯罪的方向積極偵辦，而事實似乎正是如此。」

艾爾帕索和華雷斯城，以及附近新墨西哥州的拉斯克魯塞斯市（Las Cruces），是北美地區最大的邊境大都會，有250萬居民，構成北美最大的雙語和地跨兩國社群。（編譯：曹宇帆/核稿：林治平）1080804