牛仔傳奇-Lee總是陪伴著大眾，穿梭於各大城市中，無論哪個時刻，皆能以自信迷人的時尚姿態，永無畏懼向世界展示，對生活永不停止的熱愛。今年是Lee面世130週年，本季秋冬系列除了延續2018年Move Your Lee的概念，活動現場更是打造成美式風格超市，完美重現品牌發跡起源點grocery store，讓人一走進現場，就能染上濃濃的懷舊風味！現場更規畫許多趣味互動區，其中更以特別形式，將明星商品-四面彈牛仔褲創意展示，並邀請被媒體譽有新一代「女神」之稱的阿喜林育品，以及剛為人父的JR紀言愷出席，作為Lee重要130週年活動大使，引領大家穿梭於牛仔傳奇的經典賣場，探尋歷年的經典與特色，為重要的130週年，唱出「NEVER STOP」的丹寧印記。

阿喜與JR 唱出牛仔精神 永不停止的那份「熱愛」

2019 FW Lee 130週年發表會，歡慶Lee歷經130年走到此的重要里程碑！身為本次活動大使的阿喜和JR紀言愷，兩位分別身著Lee經典系列亮麗現身。阿喜身穿Lee經典丹寧工裝，甜美活潑又不失復古感，與穿著Lee熱賣明星商品-四面彈牛仔褲的JR，在超市的廣播聲中，手拉推車的俏皮現身表演，展現兩人默契十足的合唱，搭配可愛逗趣的演出，完美地活絡現場氣氛。平時就喜愛分享生活點滴的阿喜，也提到：「我的生活態度，就是不斷探索，不停歇的將內心的牛仔奔放盡情釋放。」對此，才剛晉升新手爸爸的JR也表示，今年亦是他歷經人生中重大轉折點的一年，有了新身分，無論是工作或是走入家庭，心中總是要擁抱熱忱，就算遇到再多低潮，也要勇敢追夢並逐步實現！而這也正是Lee貫徹始終堅持的信念-以丹寧緊扣生活，永遠懷著一股好奇心，才能設計出最舒適又時尚的經典。

「NEVER STOP」的丹寧傳奇 Lee激發週年記憶

為慶祝130週年，Lee帶領各位踏上丹寧經典之旅，在現場設置了回溯品牌起源的歷史牆，於入口處發放闖關卡，突破性的規畫多達4個互動體驗區，讓大家能在時代兼懷舊風的牛仔超市中，玩出專屬的個人時尚，以一站式的全面體驗各年度的經典設計！首先，在「130週年+Smiley」區中，除了能欣賞到SMILEY X LEE聯名設計外，此區還放置週年扭蛋機，使用代幣即能轉出限定的130週年特別款上衣，接著走至「Urban Riders」區，將可盡情揮灑每個人的創造力色彩，製出最獨特的紀念吊牌。隨後來至「101+」站時，更能獲得客製刺繡鑰匙吊飾！最後一站，則是「Mainline」系列，於此將會看到以直觀式視覺陳列，來展現零束縛且具舒適特性的四面彈牛仔褲，再透過趣味遊戲互動，全面感受四面彈牛仔褲卓越的彈力與舒適度。Lee透過體驗裝置述說其歷經130年一路走來不脫時尚卻又貼近生活的信念，不斷地致力於傳統中突破創新，一路不停歇地再創時尚經典NEVER STOP!