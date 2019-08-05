亞太地區自 2015 年開始，就成為金融科技（Fintech）新創發展最為活躍的經濟體，其中又以中國為首。相較於對岸，台灣礙於舊有法規，許多金融創業在原有規範下幾乎處於法律灰色地帶而無法發展。

但就在 2017 年，台灣政府陸續釋出金融八法將修法等訊息，並在年底通過「金融科技發展與創新實驗條例草案」、推出監理沙盒制度，讓許多金融新創公司有了突破，而這一年也是「轉帳幫」創辦人林鼎閔決定投入開發 P2P 轉帳代付的事業起點。

轉帳幫旨在幫助降低國際匯款的障礙與手續費，以國際匯率中價，吸引互不認識的代付者與付款者的注意，以更便宜、更快收款的效率，完成人們對國際代付與轉帳的需求。

林鼎閔放棄高薪的美國工程師工作，一路鑽研金融投資，到真正創立 P2P 轉帳代付平台，並說自己是以實作來證明別人所說的「不可能」。今年他們入選至台灣第一個金融科技地標「金融科技創新園區」，持續以行動來驗證自己的創業歷程。

林鼎閔 2011 年在美國念完書後，便留在當地擔任硬體晶片工程師，雖然薪資條件十分優渥，但感受到美國科技圈的創業熱絡氛圍，林鼎閔不知不覺也在心底埋了一顆「創業的種子」。 他自學程式語言，一面研究金融投資，一面參加許多當地的創業聚會，進而發現金融科技在全球的趨勢與需求。

2017 年林鼎閔因家人因素決定回鄉發展，很多人問他「難道都沒有打聽台灣的工作環境嗎，怎麼還敢創業？」林鼎閔說他當然聽過許多「職場怪談」，但他話鋒一轉：「就是因為知道環境差，所以才想改變。我在美國看到工作環境很多元，很多創業的人不是為薪水工作，而是有一個想完成的夢。這讓我很有啟發，也是我創業的原因。」

最開始，林鼎閔本想從智慧投資管理出發，但這項題目在 2017 年逐漸成熟，他認為自己已錯失商機，必須另尋出路，這才發現 P2P 轉帳的需求。「雖然當時 P2P 匯款在台灣仍屬灰色地帶，但也因為這樣才有發展空間。」林鼎閔說。

2017 年 4 月林鼎閔創立轉帳幫，第一個最小可行性商品（Minimum Viable Product, MVP）以國內轉帳作試營運。原本想穩定後再往國際轉帳延伸，然而自 6 月營運後，他們卻發現國內轉帳的需求不足以支撐，且國內轉帳的差價對多數人來說不夠有吸引力。林鼎閔快速決定國內轉帳市場的發展無可能性，並同時著手研究國際轉帳的營運模式。隔年 2 月，轉帳幫停止國內轉帳服務。

林鼎閔選擇以中國做第一個國際 P2P 轉帳代付的市場，「台商的換匯需求顯著又穩定，再加上中國攜帶外幣的限制，我們認為會是好的起點。」林鼎閔補充。

轉帳幫最先從台商同鄉會及各中小企業詢問轉帳代付的需求情形，再藉此找到第一批中國當地的代付者。同時，台灣也因為中國電商與投資的需求大量增加，需以人民幣付款的人越來越多，轉帳幫因此有了不錯的開端，今年 7 月服務上線首月的月活躍用戶便有 1,500 位。

除了業務開發，團隊也全力投入設計轉帳流程的使用者體驗。起先，林鼎閔研究相關服務時，發現多半的 P2P 平台並非即時回覆，因此客服時常接收到負面回饋，讓使用體驗十分糟糕。林鼎閔說：「尤其我們要做金融服務，用戶肯定對自己的錢現在到底在哪會很焦慮，所以客服回饋更是重要。」

林鼎閔認為，以臉書 Messanger 介面的聊天機器人來貫穿整體服務流程，會是加速服務效率，減少客服的人力成本的好方法。他們開發自己的聊天機器人，並研究如何縮減機器人與真人客服在用字遣詞上的感受差距，就連回覆速度，他們都細細思量。「最開始聊天機器人還常因為回答太流暢、不斷丟訊息，而讓用戶覺得我們像詐騙，哈哈！我們連回覆時間的間隔都是經過設計的！」

林鼎閔說，他們藉由機器人與用戶間的互動數據，來更新機器人應答品質，並歸納多數用戶的使用困惑。擔任行銷的吳姿樺接著說明：「在這個流程裡，我們只需要確認轉帳的金額與時間點，其他通知與互動都由機器人一手包辦，這是我們提高服務效率的方法。」有了完善的流程與體驗，轉帳幫甫上線便得到臉書的聊天機器人第一名

除了設計完善的交易的流程，轉帳幫也試圖解決 P2P 轉帳代付平台最為人擔憂之處：身份認證。許多人質疑代付者與付款者的信用，任一方都害怕在轉帳過程遭受欺騙。林鼎閔說，他們除了以服務的流程來規範錢的流向，更以真人審核的方式來審視每位申請用戶的資料。

「我們先保留付款者的付款金額，確定代付者已完成代付任務後，才將款項轉給代付者。」林鼎閔說，臉書其實是觀察用戶是否社交活躍很好的媒介，「雖然資訊有限，但夠我們分辨誰是殭屍帳號了！」

轉帳幫今年 7 月正式對各筆 P2P 轉帳代付抽取手續費，並在一天最高 2 萬人民幣的轉帳額度限制下，最高可提供 100 萬台幣做為轉帳的保險金。雖然目前 P2P 轉帳代付尚處於灰色地帶，但林鼎閔認為轉帳幫的首要前提是提供最安心的服務。

成功入選金融園區後，轉帳幫的首要目標是透過金融園區內的數位沙盒，直接與銀行 API 對接。「最大的目標，轉帳幫能藉此在身份驗證的程序上，得到更大技術支援，才能真正為我們服務帶來更大的信任感。」

轉帳幫同時積極申請進入金融沙盒，「之後若成功進入金融沙盒，從此向別人介紹我的題目時，問我合不合法的人應該會少很多，哈哈哈！」林鼎閔自己打趣著說，轉帳幫積極與政府協調、付諸行動，都是為了要讓 P2P 轉帳代付能在陽光下受人檢驗。「當然很難，但這是我們創業的決心，也是轉帳幫成就感來源。」