現在台灣對「癮君子」的要求標準越來越嚴苛，不但越來越多地方禁止抽菸，亂丟菸蒂的罰款也是令人害怕，但對於「電子菸」似乎就處在法律的模糊地帶。而近日有一位女網友爆氣在臉書上抱怨，她在電影院看電影時，有一位男子在電影放映之間，瘋狂拿出「電子菸」狂吸吐，嚴重影響到原 PO ，更讓她大呼「超自私！超沒品！」。

這位女網友在臉書社團《爆怨公社》中 PO 出一篇文表示，她近日去電影院看電影之時，在她隔壁的一位男子「每五到十分鐘就把口袋的電子煙拿出來吸！每回合深吸深吐三四次，電影一結束他旁邊的朋友還調侃他煙癮很重」，這行為讓原 PO 當下傻眼，但當下原 PO 也不想干擾別人看電影，更害怕對方會動手，因此沒有去跟電影院反映。事後原 PO 更憤怒表示，「我對抽菸的人沒有意見，但片長 90 分鐘我就不停聽到旁邊的人深呼吸就飽了，如果我有這種朋友，我絕對不會跟他出門，降低自己格調。還有那種等個紅燈突然點煙、在飯店偷抽煙的、邊騎摩托車邊抽菸的，都一樣超自私！超沒品！」。

誇張行為被 PO 上網之後，網友紛紛留言「這樣真的很討人厭」、「就是有這種人，還得大多數抽菸的人被當成過街老鼠！」、「自私鬼有夠討厭」、「強迫人家聞，只為了自己，真的很沒品，憑甚麼大家要聞你的二手菸」，而有網友表示「菸害條例法只管紙菸，電子煙在禁煙區使用無法可管」，但其實根據國內規定，含尼古丁的菸油、菸彈都屬藥事法所規範的禁藥，只要在台灣販售、供應都觸法。而董氏基金會菸害防制中心主任林清麗曾說過，「讓定位不明的電子菸能合法輸入台灣、買賣，但這根本就是在走美國的老路，一旦開放，下一代就成了新癮害世代」。（編輯：王柏文）

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！