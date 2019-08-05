（中央社紐約4日綜合外電報導）美國零售巨擘沃爾瑪（WalMart）賣場一週內接連發生兩起致命槍擊案，但到目前為止，沃爾瑪並不打算停售槍枝與彈藥。

一名槍手昨天持攻擊步槍在德州艾爾帕索（ElPaso）的沃爾瑪賣場行凶，造成20人喪命；而幾天前，沃爾瑪在密西西比州紹斯海文（Southaven）的賣場才發生槍擊案，一名員工因心生不滿殺害兩名同事，並射傷一名員警。

沃爾瑪發言人哈格羅夫（Randy Hargrove）表示：「我們的重點是支持我們的同仁、顧客，以及整個艾爾帕索社區。」

在艾爾帕索槍擊事件發生後，沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）於Instagram貼文說，「無法相信」一週內兩度發生這類情事。

他說：「為艾爾帕索社區感到心痛，特別是2201號店的同仁和顧客，以及罹難者家屬。」

沃爾瑪創辦人山姆．華爾頓（Sam Walton）極為喜愛槍枝，美國槍械製造商雷明頓（Remington）因此將一款狩獵步槍以他的名字來命名。

沃爾瑪的槍枝銷售對象，主要鎖定獵人與射擊運動員。沃爾瑪過去幾年曾針對槍枝販售政策進行調整，例如在1993年停賣手槍。

沃爾瑪2015年停售半自動步槍，在2018年2月佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學槍擊案造成17人喪命後，沃爾瑪又將購買槍枝和彈藥的年齡門檻提高至21歲。

身為美國最大連鎖零售商的沃爾瑪，一直為囤積大量武器的做法飽受批評。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1080805