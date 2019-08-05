（中央社記者戴雅真倫敦5日專電）英國倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）今天和聯合工會（Unite）持續協商，試圖阻止明天的罷工行動。今天的罷工已經喊卡，但仍有少部分航班受到影響。

由於對薪資不滿，希斯羅機場的4000名關務人員、工程師與維安人員等，原本計劃在7月26、27日，以及8月5、6、23、24日進行6天罷工，但7月的罷工先前取消，等待員工新一輪表決、在兩年半期間內加薪7.3%的薪資方案。

然而，員工先前否決了新的薪資方案，88%員工選擇罷工，準備在5、6日展開行動，機場也預先取消177航班。

不過，今天的罷工行動在昨天晚間喊卡，英國航空公司等部分航空公司恢復航班，但仍有16航班遭到取消，包括德國漢莎航空取消3航班。

由於明天的罷工尚未中止，許多航班仍有取消可能性。

希斯羅機場發言人表示：「聯合工會決定延後今天的罷工行動，不過6日的罷工仍將照計畫進行。我們今天持續和工會協商，仍希望能找到解決方案，停止紛爭，解決罷工行動帶來的不必要威脅。」

發言人指出：「我們很遺憾旅客被捲入，造成不便，也呼籲旅客聯絡航空公司，得知最新資訊。」

即使班機未取消，這兩天的安檢時間預料也會拉長，機場建議旅客更早到機場排隊安檢。

機場表示：「即便旅客已經事前取得登機證，或是只有手提行李，我們仍建議搭乘英國和歐洲航班的旅客提早2小時到機場，搭乘其他班機的旅客，則是提早3小時抵達機場。」（編輯：高照芬）1080805