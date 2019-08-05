（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）日韓貿易戰受到高度矚目，受影響的韓國揚言向世界貿易組織提訴，不過這項作法緩不濟急，除審理長達數年，又因美國阻擋上訴法庭法官提名，使WTO仲裁陷入停擺危機。

日本8月2日宣布將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外，並預定8月28日起正式實施引發南韓強烈反彈，有意向世界貿易組織（WTO）提訴；日本政府相關人士說，如果南韓真的提訴，「我們也會嚴正表達日本的立場」。

這起貿易戰起自去年10月，南韓法院裁決二戰韓籍勞工對日索賠勝訴，雙方關係惡化，今年7月初日本表示將強化對韓國半導體材料出口管制，8月進一步將韓國移出貿易優惠名單，擴大未來日本出口至韓國關鍵材料的審查，此舉被視為以出口管制為名但行禁運之實。

一旦日本正式將韓國移出貿易優惠名單，韓方政府看來將盡快向WTO提出訴訟，以控告日本違反國際貿易規範，不過走WTO爭端解決之路從初審到最終裁決長達數年，對當下受影響的韓國半導體產業似乎緩不濟急外，另一個難關是WTO本身仲裁功能也遇上難關。

WTO仲裁上訴法庭原有7位法官，在陸續任期屆滿下目前僅剩3名法官，但美國又阻擋新法官任命，到今年底將只剩1名法官，勢必無法審理案件。

歐盟貿易事務執行委員馬姆斯壯（CeciliaMalmstrom）今年7月就示警WTO已陷入危機，一旦上訴法庭在12月暫時崩解，屆時執法和規則都無法運作。

此外，就算歐盟有意推動在WTO成立臨時上訴機構，但WTO功能不彰也難解決國際貿易戰，台灣前駐WTO官員觀察，WTO會員數高達164國，各國貿易談判立場大相逕庭，但議事採「共識決」，只要有1個國家反對，提案就被封殺，導致WTO談判很難有成果，有人說WTO變成「We Talk Only」的聊天會。

韓國媒體曾披露，今年7月韓方曾建議舉行「韓日高級官員對話會議」，除未獲日方答覆外，其他WTO理事國也無意介入日韓糾結的歷史問題，而是希望2國圓滿解決問題，顯示韓方若向WTO提訴，恐難期待短期奏效。（編輯：高照芬）1080805