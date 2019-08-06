（中央社首爾6日綜合外電報導）北韓今天表示，美國與南韓的軍事演習是在「公然違反」讓朝鮮半島走向和平協議，並且反映缺乏「政治意志」改善關係。

北韓中央通信社（KCNA）刊登北韓外交部發言人這番言論時，南韓合同參謀本部表示，北韓今天清晨從黃海南道（South Hwanghae）朝東岸海域發射兩枚「不明發射體」。

美國國務院發言人表示，國務院將「持續監控情勢並與南韓和日本盟國密切協商」。

目前沒有據稱北韓發射行動的進一步細節，但在此之前，平壤過去8天已展開3次武器測試。

根據北韓中央通信社報導，北韓外交部發言人說：「儘管我們一再警告，美國與南韓有關當局最終還是展開聯合軍事演習，針對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）。」

發言人提到昨天開始的年度聯合軍演時說：「這是在公開否認與公然違反6月12日朝鮮民主主義人民共和國與美國聯合聲明、板門店宣言（PanmunjomDeclaration）與9月平壤聯合宣言（SeptemberPyongyang Joint Declaration），這些協議都是為了建立新的朝鮮民主主義人民共和國與美國關係，並在朝鮮半島上打造持續與穩定的和平政權。」

經過一年的相互叫囂與緊張情勢升溫後，美國總統川普與北韓領導人金正恩去年在新加坡舉行歷史性峰會，雙方領導人簽署模糊不清的承諾，致力走向「朝鮮半島非核化」。

金正恩與川普今年2月在河內舉行的第2場峰會，因為在解除制裁與北韓讓步上出現歧見而破局。

川普與金正恩6月一時興起約在分隔南北韓的非軍事區見面時同意重啟核子會談，但尚未展開工作階層對話。

平壤上週警告，如果南韓與華府持續展開演習，進一步核子會談可能受到阻撓。北韓發言人昨天也指控美國除了舉行軍演外，也在南韓「部署大量最新的進攻性軍事裝備」。

發言人說：「以上事實都證明了，美國與南韓有關當局一點都沒有政治意志，落實他們承諾將改善朝鮮民主主義人民共和國與美國關係及南北韓關係的聯合聲明，他們還是沒有改變心態，持續把我們當成敵人看待。」

他又說，平壤「希望透過對話解決問題的立場還是沒有改變」，但警告情勢日益複雜。

他說：「當前的情況澆熄我們落實朝鮮民主主義人民共和國與美國協議與兩韓協議的意願，也影響未來對話的前景。」

北韓發言人說，如果美國與南韓持續忽視北韓的警告，平壤可能必須尋求「新的道路」，「我們將讓他們付出慘重的代價」。

發言人說，新的美製F-35A匿蹤戰機送抵南韓，一艘美國核動力潛艦前往南韓港口，以及美國試射多枚彈道飛彈，都是迫使北韓持續發展武器的舉措。

發言人說：「美國與南韓對外嚷嚷要對話，但他們不採取行動時，卻磨刀霍霍地傷害我們。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1080806