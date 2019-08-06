企業女強人難敵皮蛇神經痛 中醫治療浴火重生

年約71歲從事飯店業經營的女企業家，素來身體硬朗，今年2、3月間腹、腰部突然爆發帶狀疱疹合併神經抽痛，經由西醫治療1個月後外表傷口痊癒，神經抽痛的症狀卻未消失，服用止痛藥、甚至注射強效類固醇僅能暫時緩解，藥效過後持續性地神經抽痛仍如影隨形。病程中不僅神情憔悴，短期內更讓她的體重急速消瘦8、9公斤，直到透過友人介紹，5月才尋求中醫治療，內外兼治近1個月，終於擺脫病痛糾纏。

帶狀疱疹俗稱為「皮蛇」或「飛蛇」，根據中華民國衛生福利部統計，每年約有13萬人感染帶狀疱疹就醫。帶狀疱疹主要是水痘病毒潛藏於背根神經節或腦感覺神經節內，病毒被再度活化而引起的病症，其中帶狀疱疹後神經痛的患者約僅1%至2%，病因主要源自於勞累、失眠、感冒導致身體免疫功能下降，又與年齡老化、感染或接受化療等因素有關。

收治該名女企業家的中醫師羅永欽表示，帶狀疱疹神經痛一旦發作，常令患者痛苦煎熬，抽痛的感覺筆墨難形容、更難為外人體會，該名女病患看診時主述疼痛指數近12、13，遠勝於生產的疼痛。經歷腹部一陣陣抽痛的過程，吃不下也睡不好，嚴重影響日常生活，原本彩色的人生頓時成為黑白，社交關係也被迫停擺，就連家人也愛莫能助。臨床觀察發現，多數持續神經痛的患者發生於神經節分布較多的上手臂內側、胸、腹及腰部，極少數發生在額頭等顏面神經等部位。

藉由服用止痛藥或注射止痛劑的方式，無法真正緩解帶狀疱疹後神經痛的苦楚，治標不治本。羅永欽採用獨特的中醫治療方式，以內服中藥搭配穴位療法，針對曲澤、尺澤及委中等穴位進行3至5分鐘的震動刺激，逼出藏於體內的神經毒，每周治療1次、歷時10多分鐘，1個療程共3次，多數患者第1次治療時疼痛指數能降到5成；第2次治療降至3成；第3次則幾乎不再疼痛。

每次中醫震動穴位療法後，帶狀疱疹部位會冒出黑色皮疹神經毒，隨著每次治療皮疹會愈來愈少。中醫治療帶狀疱疹神經痛除透過外在的刺激，還必須每天內服包括大黃、黃連、茯苓、白芷等清熱解毒方劑，讓積存於體內的毒素慢慢經由排泄排出體外，內外雙管齊下，有助徹底改善病症。

羅永欽指出，部分患者帶狀疱疹神經痛治療痊癒後，需服用人參、養榮等補中益氣方劑來提升免疫力，不論治療期間或療程結束後的初期保養，都應盡量不吃辛辣、油炸和燥熱食物，多食蔬菜、水果，盡量遵守清淡飲食，才能有助降低身體發炎機率、維持健康的狀態。