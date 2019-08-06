（中央社台北6日電）中國深圳市公安局今天上午在寶安區海濱廣場舉行夏季練兵，模擬特警演練和應急處置突發事件。由於香港「反送中」抗爭最近有愈演愈烈之勢，有網民將兩件事聯想在一起。

官方香港電台報導，深圳市公安局上午在寶安區海濱廣場舉行夏季練兵，模擬特警演練和應急處置突發事件。行動名為「深圳亮劍」，情景想定是出動1500名警力面對2000名示威者的場面。

據深圳市公安局在官方微博直播，大批特警人員一字排開，手持長盾牌組成多個分隊，應對身穿黑色衣服、戴上頭盔、口罩以及手持標語的示威者，現場廣播起初形容他們為滋事分子。

隨後衝突不斷升級，示威者高喊口號，用磚頭、木棒和火燒手推車來衝擊特警的防線，又扔「汽油彈」，現場廣播改為形容示威者是暴徒。

報導說，特警之後向天空施放催淚瓦斯和防暴槍，驅散示威者，並拘捕數人，「成功處置暴力騷亂事件」。

香港明報今天的報導引述廣東省公安廳消息說，這次「深圳亮劍」行動有1.2萬名警力參演。

明報表示，這名消息人士並未明言演習與香港有關。至於近日廣東佛山等地也有類似的演習，「不只有直昇機，更多的是戰機」，有分析說這是為了中共建政70週年的演練。而除了警察和武警，駐地惠州的解放軍陸軍第74集團軍日前也在湛江舉行了反恐訓練。

有大陸網民則將深圳這次演習與香港目前的反送中抗爭情勢聯想在一起，「哪怕不是去香港，寓意誰不知道？」（編輯：周慧盈/林克倫）1080806