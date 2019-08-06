（中央社記者劉世怡台北6日電）劉姓女子因懷孕心情不佳，虐打同居人3歲兒子致死，一審遭判12年半，經上訴，二審今天開庭，劉女辯稱因產前憂鬱症，律師請求調閱劉女之後去家防中心上課紀錄，可做量刑參考。

一審判決指出，民國105年1月間，29歲的劉姓女子與男友及男友的4歲女兒、3歲兒子同住，劉女與男友另育有2名小孩，2人在案發後結婚。

105年1月至2月間，劉姓女子因懷孕心情不佳，多次持浴室用的長柄刷毆打小姊弟；檢警於同年2月15日接獲陽明醫院通報，3歲男童全身有不明傷痕，送醫時重傷昏迷，急救後宣告不治。

檢方相驗男童遺體後，研判死因是顱內出血，還發現男童全身至少20多處新、舊傷，其中後腦勺有結痂舊傷，前額則有新傷口。檢方偵訊時，劉姓女子稱懷孕心情不好，就不時動手傷害男童，曾拿浴室長柄刷毆打。

一審士林地方法院，依家暴傷害致死罪，判劉女12年6月徒刑，案經上訴由二審台灣高等法院審理，劉女主張，她是因為產前憂鬱症發作，近日已完成精精神鑑定，爭執本案應有刑法59條的情堪憫恕的適用，應可減刑，也主張一審量刑過重。

劉女律師則說，劉女於案發後為期2年，有前往家防中心上親職課程，請求調閱這些紀錄，可做為犯後態度的量刑參考。（編輯：方沛清）1080806