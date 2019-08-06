（中央社台北6日電）針對中國大陸台企聯指「中共代理人」修法引起台商恐慌，大陸委員會今晚表示，中共近年來透過代理人積極在台營造統戰氛圍，已危害國家安全與社會安定，推動相關法制有其正當性及必要性。

陸委會並表示，有關台企聯的指摘內容，恐對相關修法草案有誤解，或遭誤導。

陸委會晚間透過新聞稿指出，中共近年來以「銳實力」對民主社會進行滲透與分化，是舉世公認的事實，美國、澳洲等先進民主國家為反制境外勢力滲透、分化，已制定反滲透法、外國代理人法等法律，已是國際趨勢。

陸委會表示，面對中共近年加強對台進行統戰、滲透，並透過代理人積極在台營造統戰氛圍，已危害國家安全與社會安定，推動「禁止中共政治代理人」相關法制有其正當性、必要性。

對於外界意見，陸委會提到，鑑於部分民眾對相關法案內容尚存疑慮，朝野各界對立法方向、規範態樣也有不同意見，社會輿論也還在形成共識的階段。在未來立法過程中，陸委會將持續彙整專家學者及各界意見，並努力與社會大眾進行溝通。

陸委會說，上述作法是讓「中共代理人」修法達到「合憲合法」、「完善可行」、「明確嚴謹」的目標，讓國家的民主防護網更為完整，維護國家安全及人民福祉。

陸委會強調，政府研究中的「中共代理人」修法，與商業實務上行之有年的商業代理無關，不會影響正常的商務運作，也不會有限制中國大陸台商投資經營及權益的問題，更沒有入罪台商的問題。政府在未來立法過程中會重視台商建言，建立共識，並加強相關溝通說明工作。

中國全國台灣同胞投資企業聯誼會下午發表聲明，指推動「中共代理人」修法，聲稱「眾多無辜的台灣民眾、包括全國台企聯會員和廣大台商，人心惶惶，擔心躺槍中招」。（編輯：邱國強）1080806