（中央社記者楊明珠東京6日專電）今年第8號颱風范斯高今天清晨登陸日本宮崎市附近後橫掃九州島，下午從對馬海峽北上，今晚可能登陸朝鮮半島。後面有兩個颱風陸續生成，日本氣象廳呼籲民眾提高警覺。

氣象廳表示，范斯高（Francisco）今天清晨5時（台灣時間4時）左右登陸九州東南部宮崎市後，橫掃九州，之後轉向北方前進，明天凌晨前可能登陸朝鮮半島，預估8日下午在日本海北部變成溫帶低氣壓。

今天下午6時左右，范斯高在長崎縣對馬市的北北東方約40公里處，以時速25公里朝北北西前進。颱風中心氣壓996百帕，最大風速每秒20公尺，最大陣風風速每秒30公尺，颱風東側220公里以內及西側170公里以內風速每秒15公尺以上。

范斯高帶來大雨、強風，宮崎縣延岡市降雨量達95.5毫米，創當地觀測史上新高紀錄。此外，四國高知縣須崎市降雨量42.5毫米、九州大分縣由布市降雨量41.5毫米。宮崎市的宮崎機場今天上午4時29分觀測到最大陣風風速每秒39.6公尺。

氣象廳預估，范斯高已離開九州，但西日本地區可能下大雨，呼籲民眾提高警覺。預估到明天下午6時為止的24小時降雨量，四國約120毫米、九州北部約100毫米。

「讀賣新聞」報導，今天上午10時15分左右，在大分縣九重町有一名56歲經營魚塭的男子被發現溺斃於河川。此外，在福岡縣大木町，一名60多歲男子在修理住家2樓的遮雨窗，不慎跌落死亡。福岡縣警方還在調查他的死亡與颱風的關連。此外，大分、宮崎、福岡等3縣共有5人被強風吹倒受傷。

時事通信社（Jiji Press）報導，今年第9號颱風利奇馬（Lekima）今天下午6時左右在菲律賓東方海面緩慢地朝北北西方前進。利奇馬的中心氣壓975百帕、最大風速每秒30公尺。

氣象廳預估，利奇馬於8日到9日之間，威力將漸漸增強逼近沖繩縣的先島群島（包括宮古群島、八重山群島、釣魚台列嶼）、台灣。氣象廳呼籲，沖繩地區的民眾要嚴防浪高、大雨、強風。

今天下午3時左右，在太平洋馬里亞納群島（Mariana Islands）附近，第10號颱風柯羅莎（Krosa）生成。下午6時左右，柯羅莎的中心氣壓998百帕、最大風速每秒18公尺。今後柯羅莎威力可能漸漸增強朝北前進，10日到11日之間逼近小笠原群島（位於東京以南1000多公里，行政上屬於東京都小笠原村），海上可能出現大浪。（編輯：郭中翰）1080806