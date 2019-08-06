（中央社伊斯蘭馬巴德6日綜合外電報導）印度昨天廢除1949年以來賦予查摩與克什米爾省獨立於憲法之外的特殊地位，此舉深化擁核死對頭印度與巴基斯坦的敵意後，巴國軍方今天說，他們「堅定支持」克什米爾人。

根據法新社報導，巴基斯坦的高階將領們齊聚在駐防城市拉瓦爾品第（Rawalpindi）討論印度的舉措。印度突如其來之舉，也將加劇長久以來克什米爾的流血衝突。

會議結束後，巴國軍方發言人藉著發推文轉述陸軍參謀長巴吉瓦（Qamar Javed Bajwa）上將的說法指出：「軍方堅定支持克什米爾人為正義而奮鬥直到最後，我們準備並盡一切努力履行我們在這方面的義務。」

軍方發言人表示，將領們「完全支持」文人政府拒絕印度的舉措。

在穆薩法拉巴德市（Muzaffarabad），估計今天約有500人示威。穆薩法拉巴德市是巴基斯坦所控制克什米爾地區的首府，預計巴國境內各大城將有更多抗議活動。

巴基斯坦國會議員也召開聯合會議，討論如何因應印度的舉動。

另據路透社報導，印度廢除1949年以來賦予查摩與克什米爾省獨立於憲法之外的特殊地位後，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）表示，巴國考慮向聯合國安理會提交一份方案。

他在國會發表談話表示：「我們要上告各個國際機構，我們考慮上告國際法庭…還有聯合國安理會。」

法新社的報導說，伊姆蘭汗誓言在聯合國安理會挑戰印度剝奪克什米爾特別自治權的決定，並要求國際社會在這兩個擁核對手間的緊張局勢加劇之際採取行動。

他說：「我明確宣示，我們將在各個國際機構上解決這個問題，包括聯合國安理會。」

伊姆蘭汗要求國際社會採取行動，他指責印度總理莫迪藉著在印度訴求反伊斯蘭的議題公然違反國際法。

他表示：「如果全球今天不採取行動…如果先進國家不堅持依法處理，那麼事情就會發展到我們無法收拾的地步。」

法新社的報導指出，印度內政部長對於把克什米爾納入直接控制的「歷史性」立法表示歡迎。與此同時，印度政府加強鎮壓這個穆斯林占多數地區的異議分子。

內政部長夏哈（Amit Shah）昨天宣布取消克什米爾的特別自治地位數小時後，克什米爾的3位知名政治領導人以不利於和平而被拘留。

夏哈更推動立法，劃分有爭議的領土，並把克什米爾置於印度直接控制之下，參議院昨晚通過這項法案，可望獲得眾議院同意。眾議院的席次由執政黨占多數。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1080806