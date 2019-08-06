（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普下令凍結委內瑞拉政府在美國的資產後，白宮今天表示，將使用「所有適當工具」終結委內瑞拉總統馬杜洛的獨裁政權；委內瑞拉譴責美國採行「經濟恐怖主義」。

白宮新聞秘書葛里向（Stephanie Grisham）發布聲明說：「必須終結馬杜洛（Nicolas Maduro）的獨裁統治，委內瑞拉才能有穩定、民主和繁榮的未來，讓這個一度偉大的國家擺脫遭社會主義蹂躪的慘狀。」

她又說：「川普政府已經表明，所有選項都會列入考慮。美國將使用所有適當的工具，終結馬杜洛對委內瑞拉的掌控，支持委內瑞拉人民取得人道援助，並確保委內瑞拉推動民主轉型。」

川普昨天簽署行政命令，「封鎖委內瑞拉政府在美國的所有財產和財產利益」，並且授權制裁對馬杜洛政權「提供支持的人」。

危機重重的委內瑞拉自1月即陷入政治僵局，當時反對派領袖瓜伊多（Juan Guido）自行宣告成為臨時總統，迅速獲得超過50個國家支持。

川普下令凍結委內瑞拉在美資產後，委國外交部今天發布聲明，指控美國想要破壞政府與反對派為解決政治危機舉行的會談。在挪威斡旋下，馬杜洛和瓜伊多的代表已進行數回合會談。

聲明中譴責美國的作法是「川普政府又一項嚴重侵略行動，對委內瑞拉人民採行獨斷的經濟恐怖主義」。

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）則表示，美國昨天宣布對委內瑞拉採行的制裁措施，包括授權懲罰提供馬杜洛政權支持的外國人以及外國公司。

波頓在秘魯首都利馬一項討論委內瑞拉政治危機的會議中表示：「我要表明，這項影響廣泛的行政命令授權美國政府查出支持馬杜洛非法政權的任何人，鎖定他們實施制裁。」

他又說：「我們採取這項步驟，是要不讓馬杜洛使用國際金融體系，在國際上進一步孤立他。」（譯者：林治平）1080807