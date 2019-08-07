嘉義縣竹崎鄉農會今(7)日在義仁國小辦「酪梨評鑑頒獎暨品嚐活動」，奪冠的酪梨是由黃振祥所培育出的品種「章安」；竹崎農會的產銷班及家政班也首度結合酪梨評鑑活動，教導消費者以酪梨烹煮出11道美味料理，讓與會者一起學習與品嘗。

立法委員陳明文、竹崎鄉長曾亮哲、縣議員王焜玄、詹黃素蓮、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、竹崎地區農會總幹事林孟怡，及嘉義縣政府農業處長許彰敏等一起出席「酪梨評鑑頒獎暨品嚐活動」。

以「章安」的酪梨品種奪冠的黃振祥表示，「章安」主要的特點就是外觀不會變色，油質約3到7%，成熟度高口感就好，油質高吃起來就綿密；使用草生栽培、有機肥料、友善管理，以及政府所許可的農藥進行栽種。

嘉義縣政府指出，竹崎鄉酪梨栽種面積將近80公頃，是嘉義縣種植面積最大，品種也多達10幾種，因為富含單元不飽和脂肪酸和Omega3，加上近年生酮飲食的風潮，所以酪梨深受民眾喜愛，輕食及減醣料理都能入菜，作為沙拉也非常爽口。

縣府說，竹崎鄉的酪梨，在農會及農民共同努力下，知名度快速提升，除維持一定的好品質，也注重安全用藥及合理施肥，7月18日舉辦的香港媒合會，也將酪梨推薦給貿易商，得到相當不錯的回響，縣府期盼大家的努力，打開更多的通路。