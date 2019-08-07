新頭殼newtalk

美中貿易戰正式開打與波斯灣情勢升高，美國國防部長艾思博日前說，美國反對中國在印度太平洋地區破壞穩定的行為，並透露「會考慮在亞洲部署導彈」；國務卿龐培歐則說，美國「很有信心」能建立海上聯盟因應波灣情勢。

戰爭未必容易爆發，但是世界超強才剛宣布背棄中程導彈條約就考慮在亞洲部屬飛彈，這無疑地讓已經在經貿與軍事上緊張、緊張、真緊張的東北亞成為了一個名符其實的火藥庫。

戰雲密布

近來東北亞真是風雲密布，衝突不斷各方擺出的陣勢劍拔弩張，稍有擦槍走火即有可能爆發軍事糾紛；尤其歷史常是偶然造成的，就算雙方極度克制也無法完全避免干戈相向的發生。但是軍事衝突只是一時，更令人關心的是衝突之後呢？是和平降臨？還是更大的爭戰爆發？

在經濟上，先有著中美貿易糾紛，繼之則為日韓貿易衝突；在政治上，則有日俄北方領土問題未解，接著又有台海兩岸關係僵持之局，更有香港的反送中運動；在軍事上，最大的變數是美國放棄了中程導彈條約，接著，北韓不斷的射擊飛彈，還有中俄軍機侵入南韓航空識別區，日、韓獨島主權糾紛再起，在南東北亞則有台海與南中國海中美兩國軍事對峙的險象。

關係緊密的區域

地球上沒有一個地區向東北亞這般錯綜複雜。地緣上，為海權與陸權的衝突熱點；政治上，對立抗衡上千年；軍事上，戰爭衝突一再重演，又是高性能武器的集結區；但經濟上又是世界上最高水平的區域之一，加上市場高度互相依賴，交通緊密連結，文化習俗高度相似，這種剪不斷理還亂的相互糾結，造成了今天東北亞板塊互撞，全球政經大地震的亂象。

美國、日本、南韓、台灣、北韓、俄羅斯與中國是近年來東北亞的主要角色。在政治上，七國剛好分屬美日VS中俄的兩大陣營，在經濟上，除了北韓外，皆是世界上重要的經濟體，尤其美中日為世界前三大經濟強權，又為經濟高度互賴的地區，因此任何的財經波動皆能造成世界的大震撼。軍事上，這七國又都是世界排名前段班的主要強國，在這裡各種先進的高性能武器雲集；更重要的是，這七個國家都有獨立發展核武力的能力，其中四國已經擁有核子武器。美中俄三國更是世界擁有最多核武的國家。交通上，巴士海峽以北到達日俄爭議的北方四島之間的海域，千年來就是區域內居民與物資的流通密集之地，任何變動就會引起各國之間的衝突與糾紛。

細數這裡的大小衝突，在領土糾紛上有日俄的北方四島之爭、日韓的竹島之爭、中日台的釣魚島之爭，甚至延伸到南方的南中國海主權之爭。各國之間的對斥衝突則北有朝鮮半島衝突，南有台灣海峽兩岸對斥。也由於台灣海峽→東中國海→日韓中為主要的漁業資源捕撈區與各國石油運輸的主要幹道，高度警戒對立成為了常態；更重要的是中俄等大陸國家要進出海洋必由此過，美日要確保海洋勢力必須緊鎖朝鮮半島與台灣海峽兩道關卡，全世界沒有一個地區向東北亞在小小的地區同時有兩個不定時的火藥庫，而且這裡利害相關的國家都是世界上數一數二的強國。如今又再加上一個香港反送中運動，讓東北亞更不平靜。

但是這幾次的主要衝突並沒有根本的解決兩大集團的利益衝突，因此當一方企圖改變現狀時，衝突就又自然而起，也因為這區域的利害相關國家都是世界上主要的政治、經濟與軍事強權，當然常常牽一髮而動全身。

衝突常態化

這幾年東北亞的緊張似乎成了「新常態」。朝鮮半島上的核子對立成為今年開春以來始終落不了幕的懸疑劇；台灣海峽的局勢隨著民進黨的上台主政由和緩再次冷和，甚至中國武統台灣的聲浪再起；釣魚台主權的羅生門讓中日武力的糾紛不斷發生。雖然各齣戲劇的表演者尚稱節制，但是萬一的擦槍走火不可不防，否則火藥庫之間連環爆釀成世界大戰可非幻想。