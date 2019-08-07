（中央社斯洛伐克柯西契7日綜合外電報導）天剛破曉，從污跡斑斑的電車車窗中透出一絲曙光，前往美國鋼鐵公司柯西契廠的斯洛伐克工人，得知裁員1/5的計畫後，開始盤算自己的命運。

有些人靜靜凝視工廠裡高聳煙囪後方飄散的晨霧，這座源自於共產時期的廠區目前有員工1萬2000人，堪稱是中歐最大的綜合鋼鐵製造商。

美國鋼鐵公司柯西契廠（U.S. Steel Kosiceplant）也是斯洛伐克東部窮困地區的主要企業。這個歐元區的國家人口540萬，相當倚賴汽車製造業。

裁員的消息不脛而走可說是當地難以承受之痛，因這個地方的失業率約8%，遠超過斯國的平均值4.9%。

自稱喬澤夫（Jozef）的勞工在柯西契分廠服務20年，他說：「每個人都害怕，年輕人背負著貸款壓力，若他們飯碗不保該怎麼辦？」

總部在美國賓州匹茲堡市的美國鋼鐵公司，則是把裁員歸咎於廉價鋼鐵傾銷歐洲，以及歐盟環保法規造成營運這座大型廠房的電力成本攀升所致。

由於歐盟排放交易體系（ETS）的規範，使得歐盟境內運用煤炭發電的產業，面臨成本不斷攀升的壓力。

今年7月間，美國鋼鐵公司執行長布魯諾（JamesBruno）宣布，至2021年底柯西契廠及子公司要裁員2500人，並堅稱他們需要「保障我們的營運，維持產業競爭力」。

位於斯國首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）的經濟與社會研究所（Institute of Economic and SocialStudies）研究員伏拉欽斯基（Martin Vlachynsky）表示，全歐盟鋼鐵製造商都面臨同樣的問題。

他說，因為中美貿易戰的關係，造成亞洲廉價鋼鐵傾銷，加上碳排放成本高漲，對歐洲鋼鐵廠造成損害與競爭力下滑。

今年5月，歐盟鋼鐵公會（European SteelAssociation）呼籲歐盟協助鋼鐵業，因為自從2018年美國課徵進口關稅以來，亞洲廉價鋼鐵傾銷已使得他們奄奄一息。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1080807