（中央社記者曾依璇巴黎7日專電）法國學者波恩達茲分析香港事態發展及北京當局底線。他認為，北京的紅線是分離主義，中共視內部事務重於國際形象，若出現分離主義，為維護合理性，除了軍事干預外別無選擇。

香港群眾因反對逃犯條例修訂草案而發起抗議行動，從街頭運動到罷工、罷市、罷課，西方國家也相當關注。這項由港府推動的草案若通過，原本可把司法案件被告送往中國大陸，一般稱為「送中條例」，經香港人民強烈反對後，港府宣布暫緩修訂，但群眾持續要求撤回草案、調查警察暴力、釋放被捕抗議人士等。

費加洛報（Le Figaro）訪問策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）。他提到，諸如台灣、香港、新疆、西藏等議題，對中國共產黨來說，統一是不可逾越的原則。

中國於7月底公布新的國防白皮書，重申打擊分離主義的必要性，還批評台灣「挾洋自重」。

波恩達茲說，這份白皮書可以用兩個詞總結，就是舞台上的場面調度以及警告，目的是透過某種程度的透明性、比美俄還低的人均軍事花費及與各國的國防合作，讓國際社會安心；但同時，北京也針對分離主義釋出明確警告，這對中國來說，是一道真正的紅線。

波恩達茲說，北京想對內、對外傳達一個明確訊息，中國統一是沒有商量餘地的事，這是中國共產黨合理性的基礎，不能容忍任何外來干預；本質上，北京的宣言並無重要進展，必須強調的是，現在的分離主義風險肯定比前幾年更小，台灣正式宣告獨立的假設確實比2000-2010年代中期更不可能，新疆的分離運動也被壓制。

他表示，另一個北京提到的威脅是西藏，近年各國的報導已不如前幾年多，北京政府打破西藏自治區的閉塞狀態，以便更能掌控當地人民，還成功勸退許多外國領袖與西藏精神領袖達賴喇嘛會面，藉此限制國際為西藏議題動員。

他說，許多人在西藏自焚，但狀況與新疆不同，新疆的攻擊案及種族之間的緊張關係造成許多人死亡，中國無論如何會嚴厲反對所謂的「3股惡勢力」，也就是分離主義、恐怖主義及宗教完整主義，對北京來說，這3方面至少曾經同時出現在新疆自治省。

波恩達茲認為，白皮書未特別提到香港，並非偶然，直到目前，中國方面都不認為香港內部有分離運動，自香港於1997年回歸中國後，發生過幾次大型抗議，但並不直接質疑北京的權威，而是為了捍衛理論上可以持續到2047年的「高度自治」。

然而「一國兩制」的矛盾逐漸凸顯出來，北京想慢慢改變「高度自治」，以便在2047年之前自然進行轉換，但一部分香港人認為直到2047年都應維持「高度自治」，這對年輕一代抗議群眾尤其重要，他們從未真正認識過英國殖民時代的香港，但他們看著北京逐漸增強控制，而2047年的時限很快就要到了。

波恩達茲說，還令人擔心的是，香港行政長官林鄭月娥近日表示某些抗議群眾想「摧毀」香港，並指有人提出「光復」香港；波恩達茲認為：「香港當局使用這些字眼，是逐步替北京干預鋪路，即使這一步還很遙遠。」

他表示，若出現明顯質疑北京及香港地位的運動，中國當局會為了展現不妥協的態度而加以干預，多數抗議群眾也很清楚，所以他們很小心不去觸碰這一部分，但北京可能會認為群眾訴求中的改革選舉制度一項，等同質疑北京權威。

波恩達茲認為，雖不易預測可能迅速改變情勢的事件，但或許會有3種走勢；首先是北京如1997年以來一直所做的，持續蠶食香港自主權，這一走勢可能性最高；其次是維持現狀；再者是香港人奪回部分自1997年以來失去的自主權，但這不太可能發生，因為這需要北京做出巨大讓步。

他補充，還有一種走勢很黑暗，就是出現宣告香港獨立的運動，但這也不太可能，若真的發生，北京可能會立刻採取軍事干預。

費加洛報記者提到，關於香港和台灣議題，常有一種說法是北京一旦干預，可能會在國際舞台上損失重大；波恩達茲表示，西方國家經常強調這種指北京會有國際形象風險的觀點，但這要相對來看。

他分析，首先，中共內部迫切的事務比國際形象更加重要，若出現分離主義，中共為了維護自己的合理性，除了軍事干預以外別無選擇，1949年中華人民共和國建國時，提出的政黨及體制合理性基石就是找回國家統一，這說明了為什麼台灣議題對北京來說永遠是根本。

其次，中國當局知道國際社會也會分歧，中國的經濟份量越來越能用來當作發揮影響力的工具，近期有18個歐洲國家和日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等簽署譴責在新疆發生的人權暴力的宣言，中國則召集俄羅斯、阿爾及利亞等37國支持自己的政策。

因此，他認為，在國際合作方面，北京若真對香港武力干預，後果可能不會如天安門事件過後那麼嚴重。（編輯：林憬屏）1080807