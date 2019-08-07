（中央社記者康世人新德里7日電）孟買台商會長曾小莉近日當選第3屆海外十大傑出青年，是印度第一位中華民國海外十大傑出青年。她對獲此殊榮感到開心，並表示要在印度續推台灣文化，讓印度人看到台灣價值。

由海華文教基金會舉辦的中華民國第3屆海外十大傑出青年名單最近公布，由駐印度代表處推薦的曾小莉順利當選。

1999年首次因商務來往踏入印度的曾小莉，2004年定居孟買，成為印度媳婦，婚後繼續活躍於當地貿易商圈。

由於在印度生活超過15年，只要是剛到當地的台灣人有任何困難，從生活到設立公司、推動商務等大小疑難雜症，曾小莉總是熱心協助，因而廣受當地台灣社群的愛戴，剛第3次連任孟買台商會會長。

在駐印度代表處提報曾小莉的事蹟中提到，曾小莉熱心協助當地台灣人解決困難，凝聚當地台灣人團結力量，提供願意來印度發展台灣人支援，且致力推動台灣印度文化交流，邀台灣藝術團體到印度理工學院孟買分校（IIT Mumbai）參加知名文化祭，宣揚台灣文化，更促成首屆孟買台灣印度文化交流晚會舉辦。

身為孟買台商會長，曾小莉也致力促進台印商會合作，包括促成孟買台商會與印度商人協會（IMC）簽署合作備忘錄，讓台商到當地發展時有在地盟友支持。她同時受邀兼任商用華語老師，在孟買世界貿易中心、商會和商學院推廣華語和台灣文化。

對於能成為印度首位中華民國海外十大傑出青年，曾小莉今天告訴中央社記者，她感到非常開心，也非常感謝印度給她這樣一個展翅的機會。

曾小莉表示，由於子女皆在印度生根、受教育，她非常希望提升台灣在印度的聲望與知名度，讓子女在印度能以身為台灣人為傲，因而致力促進台印文化交流活動，未來也希望繼續在孟買努力推動台灣文化，讓印度人看到台灣的價值。

即使已在印度生活超過15年，曾小莉和一對兒女都持中華民國護照。曾小莉說，這要感謝丈夫的體諒及對她家鄉台灣的認同。（編輯：馮昭）1080807