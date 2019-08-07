（中央社記者林育立柏林7日專電）布拉格市長賀瑞普對台友好，加上捷克與中國的關係因華為等事件受到衝擊，捷克媒體指出，隨著雙方歧見加深，穿山甲或將取代貓熊進入布拉格的動物園。

以深度報導聞名的「尊重」（Respekt）週刊報導，賀瑞普（Zdenek Hrib）有意刪除前任市長2016年與北京締結姊妹市時簽署的「一個中國」條款。舉辦酒會時，不理會中國大使要求台灣代表離席的抗議，還親自訪問台灣，對台灣相當友好。

賀瑞普的友台，為他的臉書爭取到2萬多名來自台灣的粉絲。台灣派駐在布拉格的外交官曾偉明指出，布拉格市長在台灣像明星一樣受到歡迎。

賀瑞普的作法受到英國「衛報」（The Guardian）等國際媒體的大幅報導，不過也激起中國的憤怒。

中國不僅突然取消布拉格愛樂（PraguePhilharmonia）在中國的演出行程；中國外交部發言人還批評他「十分惡劣」，警告他不要「破壞中捷關係大局」；中國駐捷克大使也兩度會見捷克外交部長表示抗議。

報導指出，布拉格與中國的衝突恐怕不容易在短期內解決，北京已拒絕布拉格刪除一中條款的要求。布拉格市府回應說，如果今年秋天前沒有刪除，將廢止雙方的姐妹市協議。

分析家預期，中國將來將透過減少中國觀光客人數的方式。對布拉格進行報復。

事實上，不僅布拉格市府，捷克與中國也有衝突。分析家認為，中國對布拉格市長的強硬態度，反映出中國對中捷關係惡化的不安。

捷克總統齊曼（Milos Zeman）幾週前才批評，中國國家主席習近平來訪時承諾的2000億克朗投資並未落實。捷克安全機構也以國家安全為由，禁止華為參與通訊網路。

此外，捷克內政部質疑中國法院的公平性，日前才拒絕引渡8名台灣電信犯罪嫌疑人到中國。

布拉格前任市長克爾娜喬娃（Adriana Krnacova）曾宣稱，一中條款能為布拉格爭取到貓熊。報導說，在賀瑞普的穿針引線下，放棄貓熊的布拉格動物園，未來或將得到珍稀的台灣穿山甲。（編輯：馮昭）1080807