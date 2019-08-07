（中央社倫敦6日綜合外電報導）法國自從去年通過新的「性犯罪防治法」，禁止在公共場合口頭騷擾、說猥褻話語與騷擾手勢後，法國當局至今已經對700多名男性處以罰金。

違反性犯罪防治法的人士可能面臨當場罰款，罰金高達750歐元（約新台幣2萬6500元），受害者若為15歲以下則加重罰金至1500歐元（約新台幣5萬3000元）。

開黃腔與吹口哨挑逗在法國是相當司空見慣的事。更嚴厲的性犯罪防治法對性別歧視者，或帶有不友善、貶低、羞辱、甚至威脅的性相關字眼或行為開罰。

推行該法案的法國性別平權部長部長席亞帕（Marlene Schiappa）表示，目前已開出超過700張罰單。

席亞帕發推文表示「街頭騷擾：開出700多張罰單」。她說：「在街上、交通運輸系統上或公共空間中，辱罵、尾隨、羞辱女性，不再被容許與寬待。」

但是法國女權主義者布德（Anais Bourdet）表示，當這條法規重要度在象徵層面的話，法規本身就沒有作用了，因為男性不會在警察面前騷擾女性。

布德說，就這個問題的規模而言，罰金卻為數不多相當「荒謬」。她也說，2012年起為了強調女性遭騷擾建立的專案，已經收到女性提出的1萬5000份遭騷擾的證詞。

布德向湯森路透基金會（Thomson ReutersFoundation）表示：「這條法規只是裂開傷口上的一塊紗布…我們不會因為一個象徵而感到滿足。」

布德指出真正的關鍵是在養成教育與預防上，幼年時就要在經常於遊樂場上的互動習得正確行為。

湯森路透基金會2017年「女性友善大城市」的調查強調了法國街道騷擾的問題，巴黎排名在倫敦與東京之後。（實習編譯：曲育賢/核稿：陳昱婷）1080807