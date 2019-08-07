一名女網友發現男友偷玩交友軟體，被抓包不說，還抓到他劈腿，更令她崩潰的是，他劈腿的對象竟是一個超過 75 公斤的恐龍。讓她崩潰的說「不能明白我哪裡輸她」。

女網友在《 Dcard 》表示，自己的男友「大家都說看起來木訥老實，感覺不會亂來的人」，但私下的秘密卻是喜歡玩交友軟體和不認識的女性曖昧。當然女子沒辦法接受，卻又認為男友會改，多次原諒男友的行徑「我給了他7次機會」。

而第 8 次也是她最無法接受的一次，她偷看了男友 LINE 隱藏名單，發現一個女生的帳號，點進去看之後覺得女生外貌並不出眾。叫起男友質問時，男友卻一派輕鬆的說「反正我說道歉你也不會原諒我啊」，讓女生崩潰。事後男友求她留下，女子就又心軟，繼續留下。

沒想到，男友繼續和那位恐龍小三聯絡，「而且那恐龍知道他有女朋友還是繼續跟他曖昧」，後來又發現了摩鐵的發票，讓她徹底崩潰。更可怕的是，那小三「光看照片一定超過 75 公斤」，讓她大呼「這就是最讓我不爽的地方！你如果亂來對象是一個比我好看的女生就算了！竟然是一隻恐龍」。

女網友說「輸給一隻龍很丟臉」，但其他人有不同意見，「一直攻擊對方身材，物化女性」、「雖然對方有錯，但不需要這樣人身攻擊吧」、「我不贊成一直罵她恐龍，不好聽」。