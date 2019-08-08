▲林北江醫師說明，「痣瘡併血栓」屬於外痣，前幾天的急性期會讓屁股變得很敏感，就算不直接觸碰也很痛，門診的處理方式可以打麻藥後把血塊取出，達到緩解疼痛目的。（圖／台中慈濟醫院提供）

1名國中男生因暑假開始就連日熬夜玩手機，導致肛門腫脹不適就醫，以肛門鏡檢查發現，病人肛門口有1顆如花生米般、3公分大小的「痣瘡併血栓」病灶。台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江提醒，智慧手機普及後，臨床上已出現痣瘡年輕化現象，生活作息不要被3Ｃ產品操控，以免影響身體健康。

林北江進一步了解病患家族史，國中生的爸爸也有痣瘡病史。「家族史遺傳會讓子女體質比較容易發作。」再加上學校放暑假後作息大亂，國中男生多日熬夜久坐上網，同1個姿勢維持太久，在不正常的壓擠下血流不順，導致靜脈曲張，引發肛門出血或疼痛。

林北江說明，痣瘡併血栓屬於外痣，前幾天的急性期會讓屁股變得很敏感，就算不直接觸碰也很痛，門診的處理方式可以打麻藥後把血塊取出，達到緩解疼痛目的。但由於國中男生就醫時已過急性期，痣瘡被碰到才會痛，所以開藥膏塗抺並囑咐泡水坐浴以加速消腫、減緩不適。

依據流行病學統計，痔瘡好發於45至65歲，50歲以上的人幾乎有一半以上有痔瘡發作的經驗。但臨床經驗發現近10年來，痣瘡有明顯年輕化趨勢，30多歲的痣瘡病人幾乎已經司空見慣，推究原因來自智慧手機的普及化，但如案例才15歲竟已痣瘡發作，確實少見。

林北江提醒學生族群，放假期間仍應維持正常作息，不要帶手機進廁所，避免排便過久；飲食方面少糖、少刺激，盡量採用高纖飲食；上班族在辦公室最好每100分鐘起來倒水喝起來動一動，避免久坐、久站與肥胖。

肛門出血、疼痛並不等於痣瘡，林北江強調，千萬不要因為害羞而諱疾忌醫，尤其台灣大腸癌發生人數與死亡人數年年快速增加，若有症狀最好由專科醫師檢查，排除重大疾病可能性，避免延誤治療時機。

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