（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡8日專電）南非一座野生動物園3週前10頭獅子翹家，追捕回8頭，近日又有5頭外逃，總計7頭獅子在外遊蕩，附近居民人心惶惶，催促政府趕緊亡羊補牢，否則人畜生命安全備受威脅。

位於瓜祖魯那他省（Kwazulu-Natal）的烏姆佛魯奇野生動物園（uMfolozi Game Reserve）3週前有10頭獅子外逃，直到6日才捕捉回8頭。近日又驚聞有5頭獅子逃跑，讓園方防不勝防。連同尚未捉回的2頭獅子，總計有7頭獅子在外遊蕩。

一名不願透露姓名的附近居民告訴南非「艾歐爾新聞」（iolnews）說：「自從牛隻被吃後，很可能下個受害者是我們。我們需要政府出面干預此事。」

5日清晨居民起床後，發現一頭驢子被吃得只剩下骨頭，他們確信是翹家獅群吃的。

居民曾發現獅群在住家附近閒晃，立刻通報省野生動物園管理處。管理處承諾將建造新的欄杆，但居民吐槽：「他們總是說會有新欄杆，但從未兌現諾言。」

村落與野生動物園隔著烏姆佛魯奇河（uMfoloziRiver）遙遙相望。過去動物園一直把圍欄建在村落這邊，而不是動物園那邊，目的是方便動物們下河飲水。

報導引述村民表示，希望新欄杆建在河對岸動物園那邊，因為春天即將來臨，雨季時河水暴漲沖毀圍欄，居民與牲畜的生命安全將毫無保障。

居民表示，上個月他飼養的羊群少了12頭，肯定已經進了獅群的肚子裡面。

他說：「上週，我的姊姊與其他婦女到河邊取水，驚見獅子也在，嚇得落荒而逃。也聽聞有人到河邊取水就此消失。我們實在太害怕了。」

地區議員姆賽姆布（Nhlanhla Mthembu）表示，雖然野生動物園管理處有意賠償受害居民，但意義不大。

他說：「如果被獅子吃掉的母牛價值1萬南非幣（約新台幣2萬1000元），可是管理處只願意賠償7000南非幣的話，根本買不到一頭牛。」

他接著說：「有戶人家的母牛正好懷孕，尚未出世的小牛被獅群從母牛肚子裡面拖出來扔在地上，母子雙亡。但是主人只獲得母牛賠償金，小牛沒有。」

野生動物園管理處表示，會儘快追捕逃脫獅群、建築新的圍欄，並對受害居民提供補償。（編輯：馮昭）1080808