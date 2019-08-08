今天是父親節，知名律師呂秋遠卻透露自己高齡 80 歲的父親發生車禍，且把自己父親撞倒的那位機車騎士竟然直接離開現場，留他父親一人無助躺在地上，讓呂秋遠相當難過。

呂秋遠今（8）日凌晨在臉書發文表示，自己 80 歲的父親很固執，其實已經年紀太大不適合騎車，卻仍然騎機車去買菜。結果被另位機車騎士撞倒，而撞倒呂秋遠父親的機車騎士竟然就這麼跑了。呂秋遠說自己知道爸爸出車禍時，無助的躺在地上，爬不起身來，而路邊的人卻不敢去幫助他，覺得有些難過。經過這次意外，決定把父親的機車沒收。

呂秋遠也藉著自己父親的例子強調，比起過失傷害罪，肇事逃逸罪的罪責相當高。呂秋遠表示，在法院判決出來前，自己也不確定父親是否在車禍中有所過失責任。但重點是，對一個高齡老者來說，被撞倒是一件嚴重的事情，如果不能即時送醫，或許會帶來很多的遺憾。發生車禍時，讓受傷的人孤單、無助的躺在地上，是一件令家屬最傷心的事情。

幸好呂秋遠也透露，父親去醫院檢查後並無大礙，只是皮肉傷，沒有骨折或是腦震盪，目前已經回家休養。呂秋遠最後表示，謝謝老天讓自己父親沒有受重傷，還能夠神智清醒的講電話，「即使他不願意支持蔡英文，我還是愛他的。」父親節的感性告白，讓這則貼文發布至今已經獲得超過 1 萬 7 千位網友按讚。（編輯：倪浩軒）