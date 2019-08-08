（中央社日內瓦8日綜合外電報導）聯合國機構今天公布的氣候評估報告警告，除非遏止排放及停止無助於永續發展的耕作方式與砍伐森林，否則未來數十年內，人類就會面臨在糧食保障與溫度上升之間的痛苦抉擇。

設在瑞士日內瓦的聯合國機構「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on ClimateChange, IPCC）表示，若不迅速徹底改變人類使用賴以生存土地的方式，在養活日益增長人口的同時遏止全球暖化的努力，可能會化為烏有。

針對土地使用與氣候變遷的此報告，強調保護尚存熱帶雨林的必要性，作為防止氣候暖化的屏障。

對於那些希望僅靠大規模植樹造林和生物燃料計畫，就可抵消人類對環境破壞的人們，IPCC的報告提醒指出，這些大型計畫可能危及糧食保障，並強調減排才是避免災難的關鍵。

愛丁堡大學碳管理教授瑞伊（Dave Reay）表示：「這堪稱是個完美風暴，土地有限，人口不斷成長，且全都捲入令人窒息的氣候危機。」

土地與氣候息息相關，靠著森林、植物以及土壤，1/3的人類排放是由土地吸收並儲存。

密集開發土地資源也大量製造使地球暖化的二氧化碳、甲烷與一氧化二氮，而農業消耗了地球70%的淡水供應。

由於全球人口將在本世紀中期膨脹至100億，政府、產業與農民如何妥善運用土地，將是遏止或加速氣候變遷的關鍵。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1080808