（中央社台北8日電）香港本週末的反送中抗爭，將由9至11日連3天舉行的機場集會率先登場。香港機場今天為此通知，機場一號樓出境大廳這3天將實施管制，職員及持離境機票、登機證及相關證件的旅客才能進入。

明報報導，這一通知是香港機場管理局發布的內部文件，由知情者將其披露。至於反送中機場集會，根據發起人製作的文宣，將選在一號樓的一樓入境大廳舉行。但兩者是否會相互影響，目前難以逆料。

根據這項通知，香港機場出境大廳實施管制的時段，是9、10、11日這3天的上午6時至11時59分。至於反送中機場集會，則是在這3天的下午1時至翌日凌晨4時舉行。

不過，反送中陣營這一以「萬人接機，香港歡迎您」為主題的機場集會，文宣雖然顯示整個活動標榜「不衝擊、不破壞、不入禁區」，但也明白表示不向警方申請「不反對通知書」。

這項通知提到，管制期間，持有24小時內離港機票或登機證，並持有效旅行證件的離境旅客，以及持有機場禁區通行證的機場員工，才可進入一號樓旅客登記行段（出境）。

報導指出，香港機場管理局表示，機場保安人員屆時會在現場協助旅客或機場員工進入管制範圍。

香港警方稍早時表示，機場範圍受法律規範，而警方並未接獲機場集會的申請，相關團體或人士須先知會警方。

香港警察公共關係科總警司謝振中說，機場人潮密集，雖然過去機場集會較和平，但過去一周的示威暴力行為愈趨激烈。如果有人在機場發起集會須和平守法，不要作出滋擾行為。這3天內要在香港出入境的港人及旅客，須密切留意機場消息。（編輯：邱國強）1080808