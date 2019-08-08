（中央社記者康世人新德里8日專電）美國國務院發言人告訴印度新聞信託社（PTI），美國正密切關注印度有關克什米爾新的領土位階和統治立法，並注意到這些發展的廣泛影響，呼籲各方保持冷靜與克制。

PTI報導，美國國務院發言人說，美國正密切關注印度有關克什米爾新的領土位階和統治立法，並注意到這些發展的廣泛影響，包括這個地區不穩定增加的可能性。

巴基斯坦為抗議印度廢除賦予查摩與克什米爾省獨立特殊地位的憲法370條，昨天宣布調降雙邊外交關係、驅逐外交官及暫停雙邊貿易，巴國鐵路部長阿邁德（Sheikh Rasheed Ahmed）今天又宣布暫停來往印巴之間的友誼快車（Samjhauta Express）服務，甚至發出警訊稱，印巴未來3、4個月可能發生戰爭。

此外，印度早在宣布廢除憲法370條前，已加派3萬8000名安全部隊進駐查摩與克什米爾省，5日又增派8000名安全部隊進駐查省，並對查省進行軍管，限制當地人民活動，且封鎖查省全境。

對於印巴再度因克什米爾爭議而升高緊張局勢，美國國務院發言人指出，所有相關行動者迫切需要進行對話，以緩解緊張局勢，避免南亞可能出現的軍事緊張逐步擴大。

美國國務院發言人表示，美國要求各方保持冷靜和克制。

美國聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（EliotEngel）與新澤西州參議員梅南德茲（Robert Menendez）也發表聯合聲明，對查省的限制表示關切。

聲明呼籲巴基斯坦必須避免任何報復性侵略，包括勿支持整個印巴邊境控制線（LoC）的滲透，採取可供證明的行動，對抗在巴國境內的恐怖主義基礎設施。

印度與巴基斯坦1947年協議分治後，巴基斯坦派兵攻占想保持獨立、人民多數信仰伊斯蘭教的克什米爾，克什米爾國王逃往印度求助，並同意克什米爾併入印度，印巴因而都宣稱擁有克什米爾主權，三次印巴戰爭中就有兩次跟克什米爾有關。印巴目前各占領一部分克什米爾，爭端持續至今。1080808