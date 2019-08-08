（中央社記者何宏儒安卡拉8日專電）土耳其西南部丹尼茲利省今天下午發生規模5.8和4.3地震。省長卡拉罕表示，博茲庫特鎮和巴克蘭鎮有強烈震感，已知數人受傷送醫，據報至少數十棟房屋毀損，迄無死亡通報。

根據美國地質調查所（USGS）測報數據，今天下午規模4.3、5.8的兩起地震震源深度都僅10公里，前後相隔6分鐘，震央都在丹尼茲利省（Denizli）巴克蘭鎮（Baklan）。

省長卡拉罕（Hasan Karahan）表示，巴克蘭鎮和博茲庫特鎮（Bozkurt）都有強烈震感，有許多房屋毀損，正就整體災損情況進行評估。

土耳其新聞網站Bianet引述丹尼茲利省衛生首長歐茲土克（Berna Ozturk）表示，有5人送醫，其中4人受到驚嚇，有一人從窗戶跳出而受到輕傷。

博茲庫特鎮長契利克（Birsen Celik）告訴土耳其新聞台NTV，有一些人受傷，暫無死亡通報。她並表示，地震造成一些房屋倒塌。

博茲庫特鎮塔特魯卡區（Tatluca）區長卡拉夏辛（Hudai Karasahin）表示，區內有60棟房屋遭到毀損。

旅遊勝地棉花堡（Pamukkale）就位於丹尼茲利省。

土耳其位處活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁國家之一。最近一次造成嚴重災難的地震是土東的凡省（Van）2011年10月規模7.2強震及餘震。而北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊之間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。（編輯：林憬屏）1080808