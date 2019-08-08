（中央社吉爾吉斯比許凱克8日綜合外電報導）為逮捕前總統阿坦巴耶夫，吉爾吉斯警方和安全機構今天再度對他的寓所發動突襲。據國際傳真社（Interfax）報導，安全部隊已成功拘捕阿坦巴耶夫，押往不明地點。

俄新社（RIA）引述阿坦巴耶夫的律師報導稱，安全部隊已從寓所把阿坦巴耶夫押往不明地點。

阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）的政壇盟友、國會議員卡拉穆什基納（Irina Karamushkina）稍早前表示：「第2波突襲行動已展開。」

卡拉穆什基納說，大約有1000名執法人員參與攻堅，於此同時則有超過1000名阿坦巴耶夫的支持者，護衛他的寓所。阿坦巴耶夫的宅邸位於首都比許凱克（Bishkek）附近的柯伊塔什村（Koi-Tash）。

卡拉穆什基納表示：「他們願意為阿坦巴耶夫奮戰到底。」

首次攻堅的特種部隊昨天未能在阿坦巴耶夫的宅邸逮捕到他，還造成一名官員喪命與一名警察首長受重傷。

吉爾吉斯是前蘇聯共和國，由於阿坦巴耶夫與他「欽點」的現任總統秦貝科夫（Sooronbai Jeenbekov）鬧僵，吉爾吉斯政局動盪不安。這個中亞國家曾在不到20年內發生兩次革命。

由於特種部隊首次攻堅失敗，無法逮捕阿坦巴耶夫，反而造成一名官員死亡與一名警察首長重傷，吉爾吉斯瀕臨爆發全面政治危機。

警方與阿坦巴耶夫支持者昨晚在柯伊塔什村相互扔石頭，而當地網路與行動電話通訊疑似被當局切斷。

在現場採訪的記者當時目睹部分阿坦巴耶夫的支持者，強制解除一些特種部隊成員的武裝並痛毆毒打，然後挾持為人質。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1080808