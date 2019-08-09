現今社會少子化趨勢日益嚴重，每個懷孕的媽媽都非常疼惜自己的寶寶，但面對網路知識爆炸的時代，許多垃圾資訊反而造成準媽媽們心中的恐慌及憂慮，「懷孕」是家庭幸福的起點，讓準媽媽們能在整個孕期中得到正確的知識以及產後的妥善照顧，成為幸福媽媽的最佳關鍵。

在生小孩之前，新手父母對於養育小孩的經驗值是0，就算是家中已有幾個寶的父母親，面對新生兒也會有一定程度的不知所措，專業的產後護理中心也就成為父母們的救命稻草。市面上的月子中心一般強調陪伴媽咪們產後一個月的專業護理及照護，而今年產後護理之家多了新選擇，台灣首創的智能月子中心「孕學林」，透過AI和智慧科技的幫助，用知識幫妳坐月子。

創新的「第三代」產後護理中心孕學林，於今年3月開館，一切服務強調從人出發。執行長李高賜表示，從媽媽在懷孕過程中到寶寶6歲是寶寶非常關鍵的成長時期，包括大腦發育、自理能力、品格發展、人文涵養等，孕學林在這個重要時期除了在每個階段給予媽媽正確的知識，並運用最新的AI科技及大數據，不僅是針對孩子的教養、照顧，甚至包含了產後媽媽的身材、健康，都有小幫手提供一對一客製化的建議與服務，不會因為離開月子中心而瞬間中斷，一路陪伴媽媽們在養育寶寶的過程中，建立心中的成就感和幸福感。

如同理科太太在影片中所說，從懷孕到生產，女人的身體和心理都會產生很大的變化，大家除了關注產婦及嬰兒的健康之外，更該重視產後夫妻間的關係。

強調「第三代用知識坐月子」的孕學林，不管在軟、硬體的設備上皆提供產婦及新生兒最佳的五感感控、育兒安全、及瘦身窈宨的科技服務。智能照護加上專業護理團隊的SOP流程，將人員疏失的風險降至最低，除了讓父母們在月子中心內能感到安心舒適外，離開月子中心後還能得到貼心的育兒建議和輔助，不再因為育兒問題而造成夫妻間的緊張關係。

現在孕學林也提供預產期在9/16-12/5的準媽媽們免費體驗與理科太太同等級房型，並有專業的護理人員與入住的體驗媽媽交流，讓準媽媽們可以親身體瞼結合護理、教養、營養、建築、IT五大專利的「第三代」月子中心。對於成為全台首創的智能坐月子中心，在面臨日新月異的科技發展，執行長李高賜更表示，非常樂見同業間可以一起倡導第三代坐月子，不怕同業競爭，而是期望能一起給予產婦們最貼心的照料、讓每個家庭都幸福。李高賜執行長也指出，孕學林的核心競爭力在於人和文化，只要團隊在企業的願景及使命下一起成長，未來只會有更優質的服務。