上班偷懶是件壞事嗎？根據麻省理工學院研究顯示：「適時偷懶有助提升工作效率」。蝦皮購物指出，不少上班族曾有工作時提心吊膽逛網購的經驗，為照顧國人身心健康，業者響應「國際懶人節」，購物頁面限時改版成微軟Office設計，帶起「偷懶無罪」風潮。

「國際懶人節」網購業者懶得算折扣、懶得算運費！活動期間，商品全面9折再享付清節全站88折，也祭出消費限量免運折扣碼0點準時開搶！同時，為邀請消費者一起上班偷懶逛網拍，特別邀知名插畫家消極男子跨界合作，將購物網頁限時改版為Word及PowerPoint設計，讓你網購看起來像在上班，偷懶逛蝦皮購物也不怕老闆發現！８月９號當天也邀請藝人依依、梓梓開啟懶人直播模式，全程躺著睡覺，一起響應耍懶好日子。

響應「國際懶人節」業者限量推出自製偷懶神器，包括假裝工作的西裝假手「真正的得力助手」、冒煙馬克杯製造未離開座位錯覺的「從沒離開過咖啡杯」等，限量1元開賣！此外，蝦皮購物也舉辦「第一屆抓懶PARTY」(註一) 邀全民一起偷懶，透過分享自己或他人創意偷懶招式，就有機會贏得「蝦皮耍懶教授」稱號及999元懶人購物金，任意揮霍不用精打細算算折扣！

蝦皮購物「懶人生活節」推出精選居家生活用品免運及限時1元專區，消費者無需四處比價，懶人囤貨不怕買貴，家庭必備品倍潔雅抽取衛生紙，原價1170元，8/11限時限量1元入手！此外，8/13推出「抓鬼特攻隊」遊戲，完成指定任務就有機會獲得「1折券」；8/16當日12點至18點更有7-ELEVEN超取0元免運限時優惠，好康一波接一波，免算折扣也能日日享優惠。