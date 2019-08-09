（中央社東京9日綜合外電報導）日本長崎市今天紀念遭受原子彈轟炸74週年，市長田上富久呼籲政府早日簽署並批准禁止核武器條約。

日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）報導，為紀念原爆74週年，主辦單位在接近爆炸中心地的長崎市和平公園舉行紀念儀式，由田上富久宣讀和平宣言。田上談到全球核武情勢時，認為已到「危險狀況」。

聯合國曾在2017年通過禁止核武器條約（Treatyon the Prohibition of Nuclear Weapons），但唯一被原子彈轟炸過的日本卻沒有參與。田上要求日本政府，作為唯一被原子彈轟炸國家的責任，「希望能早日簽署批准禁止核武器條約」。

首相安倍晉三6日於紀念廣島原爆74週年的場合，未在致詞時觸及禁止核武器條約，今天在長崎也依然未碰，致詞時僅說日本政府會努力協調擁核國與非核國，在得到雙方協助同時致力推動對話，主導國際社會的相關工作。

今天出席的受難者、罹難者家屬及各國代表等人，在當年原子彈轟炸的日本時間上午11時2分集體默禱，祈求罹難者安息。由於過去一年又有3402名受害者過世，使得長崎原爆相關死者人數達18萬2601人。

一名81歲高齡的婦人說，自己7歲時在距離原爆中心13公里處，當年13歲的姊姊則不幸罹難，她每年都來這裡祈禱。婦人說，希望年輕一輩可以明白在原爆中犧牲的人，是經歷過什麼樣的痛苦。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1080809