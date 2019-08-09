（中央社吉爾吉斯比許凱克9日綜合外電報導）吉爾吉斯一座法院的發言人今天表示，法院已諭令將前總統阿坦巴耶夫羈押至8月26日。阿坦巴耶夫在寓所遭到的重大攻堅行動中被捕，引發了他的支持者暴動。

法新社報導，由於阿坦巴耶夫（AlmazbekAtambayev）和本為他人馬的政敵、現任總統秦貝科夫（Sooronbai Jeenbekov）陷入僵持，而使吉爾吉斯瀕臨危機。這個中亞國家20年內爆發了2次革命。

阿坦巴耶夫昨天在比許凱克（Bishkek）附近柯伊塔什村（Koi-Tash）的寓所遭安全機構逮捕，這是這座院落兩天來遭到的第2次突擊。比許凱克是這個穆斯林國家的首都，人口600萬。

在7日逮捕阿坦巴耶夫的第一次行動中，他的支持者與安全部隊發生衝突，導致1名軍官喪命。

比許凱克五一區地方法院（Pervomaiski DistrictCourt）的發言人告訴法新社，法院昨天深夜下令將阿坦巴耶夫羈押至8月26日。

這名發言人並未說明，阿坦巴耶夫的羈押罪名為何。

吉爾吉斯內政部曾3度約談阿坦巴耶夫，推測可能要他以「證人」身分說明惡名昭彰的黑幫老大巴圖卡耶夫（Aziz Batukayev）獲釋一案，他卻置之不理。

吉爾吉斯檢方昨天表示，阿坦巴耶夫總共涉及5起刑事案件；但批評者表示，相關調查行動帶有政治動機。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1080809