(中央社台北9日綜合外電報導)路透社引用取得文件與訪談紀錄報導,中國國務院台灣事務辦公室至少付費給5家台灣媒體作新聞置入,台灣媒體人則無奈表示,拿人手短,公司編輯台不可能不進行自我審查。

路透社今天以「買『新聞』:中國利用台灣媒體贏得島嶼人心」(Paid "news": China using Taiwanmedia to win hearts and minds on island -sources)為題,報導中國以金錢影響台媒,試圖推進其統一目的。

路透社這篇報導訪問10名台灣記者和新聞部主管,同時取得國台辦簽署的合約文件,確認中國政府當局付錢給至少5家媒體集團,換取各式平面刊物與一家電視頻道的新聞報導。

不過基於提供文件的這些媒體前任和現任員工要求,報導中並未透露這些媒體集團的名字。

路透以某台灣報紙網站報導舉例,報導中介紹一項中國政府為吸引台資推出的新計畫,稱該計畫有「眾多福利」,中國「會像對待自己人一樣對待台灣商人」,而且這項獎勵措施是「史無前例」的良機,而非對台灣的一種威脅。

根據一名直接知悉這家媒體運作人士和路透取得的內部文件,儘管這些文章以純新聞方式呈現,但它們實際上是由中國政府花錢買的新聞。

一名知情的台媒人士表示,某報社刊登2篇中國如何吸引台商的專題報導,國台辦支付人民幣3萬元。這名人士說:「這感覺我像是進行宣傳,替中國政府工作。」

一名消息人士則說,這2篇招商專題的內容在台北新聞部核稿之前,已經經過國台辦審批,而報導中的受訪者也由中國共產黨中央宣傳部一名官員挑選過。

根據3名知情人士說法,路透所查閱文件與報導中的付費方雖然大多是中國國台辦,但其他中國政府機構也付費作新聞置入。

國台辦也設立若干家公司進行新聞置入。路透引述5名知情人士指出,這些公司會接觸台灣的新聞機構業務代表,指定新聞報導主題和字數。

根據路透取得的國台辦簽署合約,以及一名知情人士的說法,這類公司包括位在北京的九洲文化傳播中心(Jiuzhou Culture Communication Center)和位在廣州的兩岸出版交換中心(Publishing Exchange CenterAcross the Taiwan Strait,暫譯)。

其中一項2017年年初簽署的合約,九洲文化傳播中心支付人民幣12萬300元,換取某刊物10頁全版全彩報導,推廣某中國東部省份的投資和觀光。

陸委會副主委邱垂正在受訪時表示,中國利用台灣的新聞自由來傷害台灣新聞自由,這是中國媒體戰的一環。

一名曾於2017至2018年間替台灣南部某間報社作中國政府置入報導的女記者則說:「當中國政府資金成為(媒體)主要營收來源,你不可能不進行自我審查。」(譯者:葉俐緯/核稿:王思捷)1080809