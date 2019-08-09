（中央社記者江俊亮嘉義市9日電）嘉義市議會前副議長郭明賓賄選案，嘉義地方法院今天下午宣判，判處郭2年徒刑、褫奪公權7年；另7名樁腳均宣告緩刑5年，但須向公庫支付15萬至60萬元公益金。全案可提上訴。

6度蟬連嘉義市議員的郭明賓，涉嫌於去年5、6月間透過多名樁腳以每票新台幣1000元代價行賄；郭明賓當選後，因身陷賄選官司，今年1月29日在個人臉書（facebook）坦承賄選，表示「非常後悔自己的不智行為」，並請辭市議員職務。

嘉義地方法院今天下午對郭明賓賄選案宣判，指郭明賓共同對有投票權之人，交付賄賂，而約其投票權為一定之行使，處有期徒刑2年、禠奪公權7年，扣案的賄款2萬元、6萬元、10萬元均沒收。

另外，被告7名樁腳因犯後均坦認犯罪，由法官宣告各緩刑5年，並命各別向公庫支付15萬至60萬元的公益金，以回饋社會，並修復對法秩序的破壞。

判決書也載明郭明賓未獲判緩刑理由，包括郭已當選多屆市議員，卻進行有計畫、規模性的賄選，行賄戶數達32戶、票數113票，範圍遍及嘉義市東區6里，已非局部零星買票，嚴重影響社會對現任公職人員的觀感及信任度。

判決書指出，若法院遽予宣告緩刑，無異使一般社會大眾，包括與候選人關係密切者輕忽賄選的嚴重性，而心生僥倖心理，因此經院方考量再三，認為本案並不存有「暫不執行為適當」的情形，自不宜給予被告緩刑宣告。

此外，辯護人強調因被告患有重症肌無力，無法根治，需長期仰賴昂貴藥物、複雜洗血療程及安心調養的環境，始能控制病情。

法院認為矯正機構本來就設有衛生科，若無法給予適當醫療照護，也有移送醫院、病監或保外就醫、移送監護等相關制度，因此，未予宣告緩刑。全案可提上訴。（編輯：戴光育）1080809