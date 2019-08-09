（中央社記者姜遠珍首爾9日專電）美國國防部長艾斯培今天在首爾與南韓國防部長官鄭景斗舉行會談，接著與南韓總統文在寅會面。文在寅表示，韓美同盟日益鞏固，為北韓和美國非核化談判提供支持。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅祝賀艾斯培（Mark Esper）就任美國國防部長，他表示，早已聽聞艾斯培是深得美國總統川普信任的安全事務專家，並評價韓美同盟已發展為「偉大的同盟」。

艾斯培則表示，印度洋太平洋地區是他就任以來的海外出訪首站，意在向這一地區傳播和平、穩定與繁榮的信息。

艾斯培表示，美國和北韓高層在板門店實現歷史性會晤為兩國對話製造轉圜餘地，期待美國和北韓早日重啟對話。

與文在寅會面之前，艾斯培與鄭景斗舉行會談。艾斯培在致詞時說，韓美兩國在戰爭時期形成堅實的關係，彼此共享和平朝鮮半島和自由開放的印度洋太平洋地區願景，今後將進一步加強在安全防衛領域的合作。

報導指出，艾斯培向鄭景斗強調，中東荷莫茲海峽的自由航行極為重要。事實上，是要求南韓政府派軍艦參與荷莫茲海峽的維和行動。

對此，鄭景斗表示，南韓也認識到防衛荷莫茲海峽自由航行的重要性，南韓國民和船舶也在利用荷莫茲海峽，目前已在多樣化地研討相關事宜。

報導指出，南韓國防部高層透露，雖然這不是正式、明示的派兵邀請，但美國透過韓美之間的正式高層管道提到國際社會間的合作事宜，事實上，可以解讀為邀請南韓派兵荷莫茲海峽。

南韓國防部透露，考慮到美國可能會正式要求南韓派兵荷莫茲海峽，目前在索馬利亞亞丁灣執行維和行動的海軍清海部隊可能被調派至荷莫茲海峽。

國防部研判，國會於去年通過的「清海部隊延長派遣同意案」明示「官兵在320人以內、戰力在4000噸級以上驅逐艦一艘」，因此，將海軍清海部隊調派至荷莫茲海峽，不需要國會追加同意。

對於北韓問題，艾斯培表示，在北韓達到完全、可核查、不可逆的非核化（CVID）目標之前，美國將與友邦一起堅決執行聯合國安理會對北韓制裁決議，同時也將努力以外交手段解決問題。

艾斯培表示，為了使美國和北韓領導人新加坡宣言的所有承諾取得進展，美國願意與北韓進行外交接觸。

報導指出，對於駐韓美軍將在朝鮮半島上的戰時作戰指揮權移交給南韓軍方的問題，艾斯培表示，雙方根據基於條件的移交原則取得一定進展，展示出韓美同盟的互信和戰略優勢。

但艾斯培在發言中沒有明確提到韓日軍事情報保護協定、韓美防衛費分擔和在亞洲部署中程飛彈等較為敏感的問題。

報導稱，鄭景斗在發言中表示，日本對韓限貿給韓日關係和韓日安全合作帶來消極影響，他還強調近來北韓接連試射飛彈，韓美有必要加強合作。（編輯：林憬屏）1080809