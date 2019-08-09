(中央社台北9日電)隨著美中貿易戰越演越烈，中國環球時報總編輯胡錫進稱，面對美方一再霸凌，已讓中美間的短期貿易談判失去意義；他披露稱，中國正在內部動員堅決和美國鬥爭，所有官方媒體也參與了動員。

自由亞洲電台報導，8月初以來，中國官方媒體多次發文，批評美國的措辭越來越強硬。5日深夜，央視等媒體「五文連發」評論，反覆警告美方「中美經貿摩擦正在因美方的逆動而升級，中方一貫堅持的立場就是『不願打，不怕打，必要時不得不打』」。

環球網則稱，中國希望與美方達成貿易協定，這不是怯懦。與此同時，每次華盛頓舉起關稅大棒，中方都會奮起反制，這已經沒有懸念。

報導指出，胡錫進7日在推特（Twitter）發文稱，華府的一再霸淩（repeated bullying）讓短期內繼續進行貿易談判失去意義，中國正在內部動員與美鬥爭，所有官媒都參與了動員；中美陷入了比上一輪更糟糕的僵局（stalemate）。

對於選擇與美鬥爭的起因，報導引述中國大陸政治學者薛寧表示，美中由於政治制度、價值觀念有著本質區別，決定雙邊關係常會針鋒相對，「敵對，甚至是敵視的關係」，這是政治制度和價值觀所決定的。

薛寧指出，只要中國拒絕融入國際主流文明價值體系，敵對關係就是中美之間的一種基本關係；美國因貿易逆差開始對中國政府全面保持警惕、乃至於圍堵政策，這種對中美關係的「認識」，會逐漸成為中國官方或主流媒體的聲音。

四川網路人士唐風認為，目前中國大陸物價高漲、百姓無錢醫病，貧富差別加大，官民矛盾加深；當局通過向民眾灌輸反美意識，以轉移社會矛盾。

他指出，這個動員是在轉移視線、轉移矛盾，讓中國大陸的老百姓轉移視線。每一次都是這樣，你看香港一發不可收拾，這典型的就是文化大革命這一套，「我們現在想說話都挺困難了，監控特別嚴厲，老百姓在微信上就是不敢發聲」。

報導引述旅居德國的學者席海明指出，在美中關係及香港問題上，中國最高決策層已「焦頭爛額、騎虎難下」；政治上有香港問題，在貿易戰上川普9月1日開始加關稅，「現在唯一的辦法只能強硬到底，因為沒有退路」。（編輯：林克倫）1080809