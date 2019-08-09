（中央社沙烏地阿拉伯麥加9日綜合外電報導）超過200萬穆斯林今天在麥加展開一年一度的朝覲，在波斯灣緊張局勢一觸即發之際，沙烏地阿拉伯試圖阻止朝覲活動政治化。

法新社報導，全球最大型年度宗教集會之一的朝覲（hajj）是伊斯蘭教五功之一，是所有穆斯林有生之年的義務，只要經濟及身體許可，穆斯林必須親臨麥加清真寺朝聖至少一次。

為期5天的朝覲活動由一連串宗教儀式組成，在伊斯蘭教聖城麥加和麥加周圍各地舉行。麥加（Mecca）位在沙烏地西部。

安全部隊發言人阿提（Bassam Atti）說：「已部署我國所有部隊，我們很自豪地為阿拉擔任『主人』。」

根據沙烏地媒體報導，總計約250萬名信徒參與今年的朝覲，多數人來自國外。

朝覲部官員卡迪（Hatim bin Hassan Qadi）說：「超過180萬張簽證在不需中間人情況下線上寄送。這是一項成功。」

40歲埃及信徒雅法（Mohamed Jaafar）說：「我們透過實現伊斯蘭教五功的這一功，且與世界各地的人見面而感到淨化。這真是太不可思議了。」

一名50多歲首次完成朝覲的阿爾及利亞人說：「這是一種難以形容的感覺。你必須在場才能感受到它。」

這名阿爾及利亞人的女性朋友說：「這是一個千載難逢的機會和時刻。」

英國信徒巴瑞（Mohamed Barry）說：「來自全世界的信徒都在這裡…能到麥加是最棒的感受。」

位於麥加東部沙漠地帶的米納（Mina），每年這個時候都會變成信徒的廣大營地。米納是狹窄山谷，周圍被群山環繞。

沙烏地一名官員表示，總計「有35萬座帶有空調的帳篷」。

由於朝覲活動規模帶來龐大安全和後勤挑戰，因此當地需要部署數以萬計的安全人員。

由於2015年發生朝覲活動史上最嚴重的踩踏事件，奪走約2300名信徒性命，因此利雅德當局面臨外界嚴厲批評。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1080809