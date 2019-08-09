（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）泰國台灣之友慈善基金會今天在駐泰代表處舉行「2019年泰國學生及僑生留學台灣獎學金」頒獎典禮，資助12名學生赴台唸書，期盼未來這些學生能成為台泰交流的橋梁。

駐泰代表童振源與泰國台灣之友慈善基金會2018年共同發起獎學金募款活動，發給到台灣交換的泰國學生及就讀大學的僑生獎學金，每位學生可獲得6萬泰銖（約合新台幣6萬1200元）。

今年有8名泰國學生和4位僑生共12人獲獎，這12人將分別赴台灣大學、政治大學、清華大學、中興大學、台北科技大學、高雄餐旅大學、台中教育大學等校就讀。

童振源和台灣之友慈善基金會董事長劉樹添、基金會執行長郭修敏、捐贈人袁范玉蘭、徐蕭美珠、陳文瑞、張文煥、高初生等人今天出席頒獎典禮頒贈獎學金。

童振源致詞表示，感謝泰國台灣之友慈善基金會協助，提供獎學金機會讓優秀泰國學子到台灣接受優質高等教育，培育泰國優秀人才，未來受獎者將成為台泰交流與合作的橋梁，畢業後可以連結台商的產業，共同貢獻泰國下階段的社會與經濟發展。

劉樹添致詞表示，希望受獎人能珍惜這份資源，學成歸國後，一定要與台商總會聯繫，相信很多台商都願意爭取到台灣唸書的優秀獲獎者。（編輯：林憬屏）1080809